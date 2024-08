Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 1 Hockey sur glace - Nantes - Communiqué officiel du 05/08/2024 Validation 2024-2025 Source : Communiqué de Nantes La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 06/08/2024 à 17:54 Tweeter COMMUNIQUE OFFICIEL du 05/08/2024

Nantes, le 5 août 2024,



Conformément à notre engagement de transparence envers vous, nous souhaitons vous tenir informés de l’évolution de la situation actuelle du club. Comme nous vous l’avions indiqué, nous avons fait appel de notre non-validation en D1 pour la saison 2024-2025, le 17 juillet dernier.



Le nouveau comité reste mobilisé pour prouver sa bonne foi et sa sincérité auprès de la commission d’appel. Notre dossier a été transmis aux instances fédérales le 26 juillet. Nous avons reçu notre convocation devant la commission fédérale d’appel et notre audience se déroulera le vendredi 9 août à 14h. Y seront présents notre président, le vice-président en charge de la D1, le trésorier et le secrétaire général.



Malgré ces circonstances complexes, nous travaillons sans relâche avec notre staff et notre nouvelle équipe pour préparer la saison à venir. Nous sommes impatients de vous retrouver au Petit Port le 7 septembre prochain pour notre premier match préparatoire.



Votre soutien est essentiel, et nous vous remercions pour votre confiance. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve et continuerons à porter haut les couleurs du NAHG et du hockey de haut niveau à Nantes.



Le Comité Directeur du NAHG



