Nantes, le 20 septembre 2024

À la suite de notre audience du 9 août dernier, la commission d’appel de la FFHG nous autorisait à défendre notre titre en division 1 pour cette nouvelle saison. Notre soulagement fût grand même si nous étions confiants quant à la légitimité et la véracité de nos arguments.

Nous attendions depuis cette date, les possibles sanctions que pouvait nous infliger la CNSCG, celle-là même qui nous avait refusé l’accès à la D1 le 17 juillet dernier.



Nous avons eu connaissance de ses nouvelles conclusions hier, au moment même où elles étaient publiées sur le site fédéral. La sentence est sévère puisque nous sommes pénalisés de 12 points dont 3 avec sursis et de 7000€ d’amende dont 3500€ avec sursis. Nous considérons que cette sanction est lourde et disproportionnée !



Nous ne le répèterons jamais assez : cette saison 2023-2024 a été celle du commencement du redressement financier de notre club. L’amélioration de nos finances a permis notre validation en D1 mais contrairement à ce que l’on pouvait attendre, la sanction est plus importante que l’an passé alors que nos finances sont en nette amélioration (+28k€). Quelle ambivalence ! Nous avons la possibilité de faire appel de cette décision injuste à nos yeux mais il y a des combats que l’on ne peut gagner.



Pour autant, nous nous battrons à la fois, sur la glace car nous sommes confiants quant à la capacité de nos joueurs à se surpasser, et aussi en dehors, pour prouver à tous que le hockey sur glace de haut niveau a sa place à Nantes.

Nous savons pouvoir compter sur tout le soutien de nos partenaires, supporters, bénévoles, adhérents pour relever ce nouveau défi cette saison.

Le Comité Directeur du NAHG







