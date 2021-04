Hockey Mineur : Nantes (Les Corsaires) Hockey sur glace - Nantes recrute joueurs U17, U20 Elite Les Corsaires de Nantes recrutent en U17 / U20 Elite pour la saison 2021-2022 Source : Annonce de Nantes La rdaction/gf Post par Hockey Hebdo le 13/04/2021 11:30 Tweeter



Le Nantes Atlantique Hockey Glace est à la recherche de joueurs élites U17-U20

pour compléter ses effectifs de la prochaine saison 2021-2022



Postes Disponibles U17 Elite:

- Gardien 2006 - U17 Élite

- Attaquants et défenseurs 2005 et 2006



Postes Dispoinibles U20 Elite:

- Attaquants et défenseurs 2002-2003-2004



Le club propose une offre scolaire (lycée général, technologique ou professionnel) ainsi que d’enseignement supérieur avec aménagement des horaires afin de participer aux entrainements supplémentaires élite sport études.

Si le niveau sportif le permet, le surclassement est envisagé.





