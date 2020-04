Suisse - National League Hockey sur glace - National League: Compositions provisoires Voici la composition des quipes de National League au 1er avril 2020 ! Source : MSL Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 01/04/2020 14:30 Tweeter

Les gardiens et joueurs suivants sont sous contrat pour la saison 2020-2021 avec leurs clubs, avec quelques rumeurs :

HC Ambrì-Piotta Gardiens: Damiano Ciaccio, Benjamin Conz

Défenseurs: Isacco Dotti, Jannik Fischer, Tobias Fohrler, Michael Fora, Cédric Hächler, Julian Payr, Rocco Pezzullo, Christian Pinana

Attaquants: Elias Bianchi, Stanislav Horanský, Patrick Incir, Diego Kostner, Elia Mazzolini, Marco Müller, Robin Schwab, Dominic Zwerger

SC Bern Gardiens: Andri Henauer (SCB Future / U20 Elit), Tomi Karhunen, Philip Wüthrich (en prêt à Langenthal / Swiss League)

Défenseurs: Calle Andersson, Eric Blum, Yanik Burren, Beat Gerber, Colin Gerber, Mika Henauer, Thomas Thiry (

Attaquants: Thierry Bader, Alain Berger, Ted Brithén, Jeremi Gerber, André Heim, Dustin Jeffrey, Simon Moser, Jan Neuenschwander (

Défenseurs: Kevin Fey, Beat Forster, Samuel Kreis, Janis Moser, Yannick Rathgeb, Riccardo Sartori, Stefan Ulmer

Attaquants: Damien Brunner, Luca Cunti, Jason Fuchs, Anton Gustafsson, Fabio Hofer, Michael Hügli, Roman Karaffa, Tino Kessler, Gilian Kohler, Mike Küngle, Fabian Lüthi, Valentin Nussbaumer, Marc-Antoine Pouliot, Toni Rajala, Damien Riat (sous contrat avec Washington Capitals / LNH), Ramon Tanner

HC Davos Gardiens: Sandro Aeschlimann, Robert Mayer

Défenseurs: Samuel Guerra, Oliver Heinen, Sven Jung, Lorenz Kienzle, Magnus Nygren, Claude-Curdin Paschoud, Lukas Stoop

Attaquants: Marc Aeschlimann, Andres Ambühl, Benjamin Baumgartner, Enzo Corvi, Chris Egli, Yannick Frehner, Fabrice Herzog, Luca Hischier, Perttu Lindgren, Aaron Palushaj, Dino Wieser, Marc Wieser

Rumeurs: Félicien Du Bois et Dario Meyer (prolongation) - Südostschweiz, mars 2020. Teemu Turunen (signature) - Südostschweiz Zeitung, mars 2020

Genève-Servette HC Gardiens: Stéphane Charlin (en prêt à La Chaux-de-Fonds / Swiss League), Gauthier Descloux, Daniel Manzato

Défenseurs: Enzo Guebey, Arnaud Jacquemet, Roger Karrer, Simon Le Coultre, Marco Maurer, Jonathan Mercier, Sandis Smons, Henrik Tömmernes

Attaquants: Eliot Berthon (

Défenseurs: Marc Abplanalp, David Aebischer, Benjamin Chavaillaz, Philippe Furrer, Ryan Gunderson, Benoit Jecker, Jérémie Kamerzin, Noah Schneeberger, Dave Sutter

Attaquants: Jordann Bougro (

Rumeurs: Gaétan Jobin (signature) - La Liberté, mars 2020

Défenseurs: Yannick Blaser, Samuel Erni, Andrea Glauser, Tim Grossniklaus, Anthony Huguenin, Federico Lardi, Larri Leeger, Sebastian Schilt

Attaquants: Toms Anderssons, Pascal Berger, Nolan Diem, Alexei Dostoinov, Robbie Earl, Loïc In-Albon, Raphaël Kuonen, Rihards Melnalksnis, Benjamin Neukom, Harri Pesonen, Stefan Rüegsegger, Joel Salzgeber, Flavio Schmutz, Julian Schmutz, Jules Sturny, Keijo Weibel

Lausanne HC Gardiens: Luca Boltshauser, Tobias Stephan

Défenseurs: Guillaume Anex, Lukas Frick, Joël Genazzi, Robin Grossmann, Fabian Heldner, Matteo Nodari, Victor Oejdemark

Attaquants: Cody Almond, Christoph Bertschy, Cory Emmerton, Etienne Froidevaux, Joshua Jooris, Ronalds Kenins, Robin Leone, Tyler Moy, Joël Vermin

Rumeurs: Mauro Jörg (signature) - Marc-André Berset, février 2020. Cory Conacher (signature) - Le Matin, mars 2020

HC Lugano Gardiens: Stefan Müller, Niklas Schlegel, Sandro Zurkirchen

Défenseurs: Alessandro Chiesa, Romain Loeffel, Aurélien Marti, Elia Riva, Nicolò Ugazzi (HC Lugano / U20 Elit), Alessandro Villa (HC Lugano / U20 Elit), Thomas Wellinger, Bernd Wolf

Attaquants: Mark Arcobello, Alessio Bertaggia, Dario Bürgler, Luca Fazzini, Timo Haussener, Raphael Herburger, Jani Lajunen, Dominic Lammer, Giovanni Morini, Matteo Romanenghi, Raffaele Sannitz, Reto Suri, Tim Traber, Loic Vedova, Julian Walker, Sandro Zangger

SCRJ Lakers Gardiens: Noël Bader, Melvin Nyffeler

Défenseurs: Mauro Dufner, Dominik Egli, Igor Jelovac, Fabian Maier, Leandro Profico, Flurin Randegger, Rajan Sataric, Daniel Vukovic

Attaquants: Kevin Clark, Nico Dünner, Nando Eggenberger, Sandro Forrer, Marc Lehmann, Lukas Lhotak, Steve Moses, Martin Ness, František Řehák, Andrew Rowe, Kay Schweri, Gian-Marco Wetter, Jeremy Wick

ZSC Lions Gardiens : Lukas Flüeler, Ludovic Waeber Défenseurs: Phil Baltisberger, Severin Blindenbacher, Luca Capaul, Patrick Geering, Christian Marti, Noah Meier, Johann Morant (

Attaquants: Chris Baltisberger, Simon Bodenmann, Yannick Brüschweiler, Dominik Diem, Denis Hollenstein, Marcus Krüger, Mraco Pedretti, Fredrik Pettersson, Raphael Prassl, Garrett Roe, Reto Schäppi, Justin Sigrist, Axel Simic, Pius Suter, Roman Wick EV Zug Gardiens : Leonardo Genoni, Luca Hollenstein Défenseurs: Santeri Alatalo, Claudio Cadonau, Raphael Diaz, Dominik Schlumpf, Livio Stadler, Jesse Zgraggen

