Hockey sur glace - NC: Programme des 1/2 finales Réservée au hockey amateur depuis la saison 2020-2021, la Coupe de Suisse (devenue National Cup) masculine propose ses affiches des 1/8e de finale, pour la saison 2022-2023. Qui succédera au EHC Arosa ? Source : SIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 19/11/2022 à 23:26 Pascal Hasler (archives) Martigny est toujours en lice Le carré final de la National Cup masculine est connu ! Lyss, a écarté Sarine-Fribourg, Bellinzone est le seul survivant de 1ère ligue, Martigny est le dernier représentant romand et Arosa peut se frayer à nouveau un chemin vers les sommets du hockey amateur suisse. Les demi-finales auront lieu fin décembre et la finale aura lieu début février 2023 à Lucerne.



Proramme et résultats des 1/2 finale

26 décembre 2022 (tbd)

EHC Arosa (MHL) - SC Lyss (MHL)

GDT Bellinzona (1e ligue) - HCV Martigny (MHL)



Programme et résultats des 1/4e de finale

15 novembre 2022 HC Sarine-Fribourg (1e ligue) 1-4 SC Lyss (MHL)

16 novembre 2022

HC Université Neuchâtel (1e ligue) 1-2 EHC Arosa (MHL)

GDT Bellinzona (1e ligue) 3-2 EHC Seewen (MHL)

HCV Martigny (MHL) 5-4 Hockey Huttwil (MHL)

Programme et résultats des 1/8e de finale

22 octobre 2022

SC Küsnacht (2e ligue) 0-8 Hockey Huttwil (MHL)

HC Prilly Black Panthers (1e ligue) 1-3 EHC Seewen (MHL)

HCV Martigny (MHL) 5-1 EHC Bülach (MHL)

EHC Brandis (1e ligue) 1-2 SC Lyss (MHL)

EHC Uzwil (2e ligue) 2-5 GDT Bellinzona (1e ligue)

EHC Oberlangenegg (2e ligue) 1-3 HC Université Neuchâtel (1e ligue)



23 octobre 2022

Red Lions Reinach (1e ligue) 2-3 EHC Arosa (MHL)

HC Sarine-Fribourg (1e ligue) 5-4 HC Düdingen Bulls (MHL)



Ces équipes se sont toutes battues pour entrer dans ces 1/8e de finale. Plusieurs équipes de 1e ligue et de MyHockey League sont tombées durant les pré-qualifications.











