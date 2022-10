Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - SIHC / National Cup Hockey sur glace - NC: Programme des 1/8e Réservée au hockey amateur depuis la saison 2020-2021, la Coupe de Suisse (devenue National Cup) propose ses affiches des 1/8e de finale, pour la saison 2022-2023. Qui succédera au EHC Arosa ? Source : SIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 10/10/2022 à 18:03 Tweeter Catarina de Freitas (archives) Bülach et Arosa sont toujours engagés en NC Sept clubs de MyHockey League, cinq clubs de 1ère ligue, trois club de 2e ligue... c'est ce qui attend les sites de Fribourg (BCF Arena), Prilly (Vaudoise Cooly), Reinach AG (Kunsteisbahn Oberwynental), Hasle-Rüegsau (Eishalle Brünnli), Zürich-Altstetten (Swiss Life Arena), Niederuzwil SG (Kunsteisbahn Uzehalle), Martigny (patinoire du Forum d'Octodure) et Schwarzenegg (Hot Shot Arena).



Voici le programme et les résultats de cette phase finale:

22 octobre 2022

SC Küsnacht (2e ligue) - Hockey Huttwil (MHL)

HC Prilly Black Panthers (1e ligue) - EHC Seewen (MHL)

HCV Martigny (MHL) - EHC Bülach (MHL)

EHC Brandis (1e ligue) - SC Lyss (MHL)

EHC Uzwil (2e ligue) - GDT Bellinzona (1e ligue)

EHC Oberlangenegg (2e ligue) - HC Université Neuchâtel (1e ligue)



23 octobre 2022

Red Lions Reinach (1e ligue) - EHC Arosa (MHL)

HC Sarine-Fribourg (1e ligue) - HC Düdingen Bulls (MHL)



