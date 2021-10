Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - National Cup Men/Women Hockey sur glace - NC: Zürich D passe en 32e En 2021-2022, est née la National Cup (Men / Women) et permet aux clubs amateurs (Swiss Regio League à 4e ligue et Women's League à Swiss Women Hockey League D) d'ajouter une ligne supplémentaire à leur palmarès. Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 18/10/2021 à 13:20 Tweeter Alexander Raemy / Hockeyfanradio.ch Y. Fèvre et le HCV Martigny sont toujours en lice pour la Coupe La Coupe de Suisse - sous le nom de la Swiss Ice Hockey Cup - a connu son dernier match le 29 février 2021. Le SC Bern s'est adjugé la troisième Coupe de son histoire (HC Ladies Lugano, en 2020.



Après six tours de qualification et un tirage au sort, les équipes masculines participantes ont décroché leur billet pour les 1/16e de finale. Chez les hommes, les EHC Arosa, EHC Bülach, EHC Chur, Hockey Huttwil, SC Lyss, HCV Martigny, HC Meyrin-Genève, HC St-Imier et EHC Thun se sont qualifiés et Franches-Montagnes, Yverdon-les-Bains, Burgdorf, Adelboden, Dübendorf, Herisau et Oberthurgau ont été repêchés.



Un tirage au sort a décidé du placement des 1/32e de finale pour le tour féminin, mais les clubs de SWHLB et de première division féminines entreront plus tard en lice. Ainsi, Zunzgen-Sissach, Tramelan Ladies, Fribourg Ladies, Brandis Juniors Ladies, HCAP Girls, Langenthal, Wil Ladies, Sursee, GCK Lions Ladies joueront dès les 1/16e. Les Thurgau Indien Ladies, HC Ladies Lugano, SC Reinach, ZSC Lions, EV Bomo Thun et Neuchâtel Hockey Academy, quant à elles rentreront dès les 1/8e.

National Cup Men Finale

6 février 2022



1/2 finale

Décembre 2021 (date à définir)



1/4 de finale

Novembre 2021 (date à définir)



1/8e de finale

23 octobre 2021

EHC Chur (SRL) - Hockey Huttwil (SRL)

HC Franches-Montagnes (1e ligue) - HC Meyrin-Genève (1e ligue)

PIKES EHC Oberthurgau (1e ligue) - SC Herisau (1e ligue)

EHC Burgdorf (1e ligue) - EHC Dübendorf (SRL)

EHC Bülach (SRL) - SC Lyss (SRL)

EHC Adelboden (1e ligue) - EHC Arosa (SRL)

HC Saint-Imier (1e ligue) - HC Yverdon-les-Bains (1e ligue)

EHC Thun (SRL) - HCV Martigny (SRL)

National Cup Women

1/2 finale et finale

Final Four Weekend - 15-16 janvier 2022



1/4 de finale

5 décembre 2021



1/8e de finale

21 novembre 2021

Thurgau Indien Ladies (WL)

HC Ladies Lugano (WL)

SC Reinach (WL)

ZSC Lions (WL)

EV Bomo Thun (WL)

Neuchâtel Hockey Academy (WL) Yves Fivaz / Hockeyfanradio.ch Les ZSC Lions ont pris la Coupe de Suisse 2019



1/16e de finale

6 novembre 2021

Zunzgen-Sissach (SWHLB)

Tramelan Ladies (SWHLB)

Fribourg Ladies (SWHLB)

Brandis Juniors Ladies (SWHLB)

HCAP Girls (SWHLB)

Langenthal (SWHLB)

Wil Ladies (SWHLB)

Sursee (SWHLB)

GCK Lions Ladies (SWHLB)



1/32e de finale

23 octobre 2021

EHC Schwarzenburg Ladies (SWHLD) - SCRJ Lady Lakers (SWHLC)

Genève-Servette HC Féminin (SWHLD) - HC Prilly Black Panthers (SWHLD)

EHC Schaffhausen (SWHLD) - HC Wisle Ladies (SWHLD)

HC Luzern (SWHLD) - SC Weinfelden Ladies (SWHLC)

Neuchâtel Hockey Academy 1999 (SWHLD) - HC Sierre Féminin (SWHLC)

Forward Morges Féminin (SWHLD) - DHC Lyss (SWHLC)

HC La Chaux-de-Fonds Féminin (SWHL-D) - Neuchâtel Hockey Academy 1999 (SWHLC)



24 octobre 2021

ZSC Lions Girls (SWHLD) - HC Eisbären St. Gallen Queens (SWHLC)

CP Meyrin Association (SWHLD) vs. HC Saint-Imier (SWHLC)

Dragon Queens (SWHLD) - Basel Hockey Ladies 2020 (SWHLC)

CP Fleurier (SWHLC) - Lausanne HC Féminin (SWHLC)



1/64e de finale

16 octobre 2021

SCRJ Lady Lakers (SWHLD) 0-4 ZSC Lions Girls (SWHLD)











