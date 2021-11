Suisse - Divers Hockey sur glace - Neuchâtel Hockey Ac. - ZSC Lions en direct Source : MSL La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 20/11/2021 à 14:41 Tweeter PARTENARIAT AVEC HOCKEYFANRADIO.CH Dans le cadre du Dans le cadre du partenariat avec la webradio suisse , la rédaction vous informe que vous pouvez retrouver en direct le commentaire en français du match de championnat de Women's League : Neuchâtel Hockey Academy - ZSC Lions Frauen cet après-midi, dès 17h15.



Tout se passe sur la Tout se passe sur la chaîne YouTube de la Neuchâtel Hockey Academy. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Mastiff a écrit le 20/11/2021 à 14:59 toujours de la censure les derniers messages sur ce site ont été encore supprimés par la volonté de la rédaction et là ça devient grave car il y a une atteinte aux libertés individuelles et à la liberté d'expression alors que la charte des commentaires est respectée; la réponse que l'on peut apporter si ça continue c'est de faire des captures d'écran et de porter plainte auprès de la CNIL pour entrave aux libertés car cela devient intolérable!

la rédaction n'a même pas la décence de répondre,

une capture d'écran sera faîte sur ce message et les autres. Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











