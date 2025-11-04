Equipes de France Hockey sur glace - NEWS EDF Fem. et U18 Les Bleues ont parfaitement lancé leur Tournoi des 4 Nations à Albertville en s’imposant sur le score de 4-2, face à la Hongrie. Les Bleuets U18 se sont également imposés 5-2 (3-1, 1-1, 1-0) face à Hongrie au tournoi de Ajka (Hongrie) Source : Information EDF / FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 29/08/2025 à 11:00 Tweeter Info FFHG















Photographe © Bruno Gouvazé



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur