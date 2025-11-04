|
|Equipes de France
|
|Hockey sur glace - NEWS EDF Fem. et U18
|
|Les Bleues ont parfaitement lancé leur Tournoi des 4 Nations à Albertville en s’imposant sur le score de 4-2, face à la Hongrie.
Les Bleuets U18 se sont également imposés 5-2 (3-1, 1-1, 1-0) face à Hongrie au tournoi de Ajka (Hongrie)
|
|
|Source : Information EDF / FFHG
|
La redaction / cs
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 29/08/2025 à 11:00
|
|
Info FFHG
|Photographe © Bruno Gouvazé
|
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|