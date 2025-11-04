 
Equipes de France
Hockey sur glace - NEWS EDF Fem. et U18
 
Les Bleues ont parfaitement lancé leur Tournoi des 4 Nations à Albertville en s’imposant sur le score de 4-2, face à la Hongrie. Les Bleuets U18 se sont également imposés 5-2 (3-1, 1-1, 1-0) face à Hongrie au tournoi de Ajka (Hongrie)
 
Source : Information EDF / FFHG La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 29/08/2025 à 11:00
Photo hockey NEWS EDF Fem. et U18 - Equipes de France
Photographe © Bruno Gouvazé


 
 
 
