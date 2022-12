D’abord Bellemare

, un peu tard … mais puisque c’est le seul à représenter la France sur la glace américaine, parlons-en !



Le Lightning de Tampa Bay, au sein duquel il joue pour la deuxième année consécutive (après avoir joué, on le rappelle, deux ans au Colorado, deux avec Vegas et trois pour les Flyers), ne caracole plus tout au sommet. Actuellement onzième sur les 32 équipes, le club a enchainé deux défaites en début de semaine contre Toronto et Détroit.



Cela-dit !



Avant ces deux matchs, l’équipe de Floride était campée dans une série victorieuse de cinq matchs d’affilée, dont l’avant-dernière a vu le français marquer et même ouvrir le score contre les Blue Jackets. Le lancer était bien joli, tiré de loin mais fructueux. L’attaquant de 37 ans a vu une opportunité et son sang n’a fait qu’un tour. Alors que l’action va très vite et que la masse d’attaquants et de défenseurs adverses se rue sur la cage, Pierre Edouard est assez loin mais le gardien est déjà en papillon au poteau droit, la cage est ouverte. Et c’est le but !



Partagé sur twitter à de nombreuses reprises, la vidéo du but fait plaisir à voir. Reste à savoir si le frenchie réussira à comptabiliser autant de points cette année que les 11 de l’année dernière en saison complète.





En parlant du Lightning !

Leur ex, Yani Gourde, maintenant sur la glace du Kraken, n’est pas satisfait. Pourtant, le club fait des étincelles pour leur seulement deuxième saison. Après avoir chassé les fans l’année dernière avec des places dans les gradins cédés à des prix exorbitants et des résultats qui n’étaient pas à la hauteur de la médiatisation du départ de l’équipe, on assiste au fonctionnement d’une mécanique assez bien huilée.



Toutefois !



« On ne veut pas être figurant » déclare-t-il dans le podcast de la NHL. Il parle là des séries éliminatoires dans lesquelles il y a de fortes chances qu’ils soient après la mi-avril. S’ils continuent comme cela, avec leur troisième place dans la division Pacifique et leur 16 victoires cette saison, cela semble assuré. Cependant, l’ « alternativ capitain » est circonspect. D’un côté, il affirme qu’il est bon de se frotter aux équipes chevronnées, « pour voir où nous en sommes par rapport à ces équipes » dit-il. De l’autre, son mental de battant se voit déjà en haut de l’affiche, sans sourciller.

Son objectif : « être l’équipe […] que nous voulons être en séries éliminatoires ».

Son score : 12e place, 18-10-4



Neige sur la glace donc… pas de glace.

La ville de Vancouver essuie en ce moment une tempête de neige comme la région en a rarement vu. Même s’il faut bien qu’il fasse froid pour jouer au hockey… cette fois-ci, c’est trop.

Depuis lundi soir, l’agglomération a vu plus de 25 cm de neige. Cette dernière paralyse tout, malgré l’habitude des gens de l’endroit. Face aux énormes difficultés que pose la météo, la NHL a annoncé mercredi que les deux matchs, opposant Lightning et Sabres ainsi que Detroit et Ottawa seront respectivement déplacés le 4 mars et le 27 février.

Ces deux dates ont été choisis pour ne favoriser aucune équipe, en fonction des matchs joués avant et après ces derniers.

Sergachev sort sa bourse…