On pourrait croire, que puisque cette semaine contenait la trêve annuelle des fêtes de Noël de la NHL, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent.

Or ! C’est faux. Et pas qu’un peu.

La ligue a laissé les joueurs, les coachs et le personnel profiter de congés de samedi dernier à mardi.

Et pourtant ! Il a suffi d’à peine quatre jours de matchs pour qu’il se passe du grabuge comme des feux d’artifice.



D’ailleurs !



En parlant de congés et d’arrêts des matchs, une équipe est contrevenue à la convention collective de la ligue qui interdit les jeux et les trajets du 24 au 26 décembre. Pour autant, Les Maples Leafs qui devaient se rendre à Saint-Louis pour un match sur la glace des Blues le 28 ont choisi de commencer leur voyage dans la nuit du 27, pour des intêrets organisationnels. L’équipe doit donc désormais payer une amende de 100 000 dollars à la fondation charitative de la ligue.

Et en parlant du match contre les Blues !

(qu’ils ont perdu en OT d’ailleurs)

Une des images que l’on retiendra sans doute de cette semaine, ce sera celle de Sheldon Keefe, entraîneur des Maple Leafs, rouge de colère et vociférant après les arbitres, les harrangant et s’indignant contre les officiels. La première fois c’était après qu’un but des Blues ait été compté alors qu’il plaidait l’inteférence avec le gardien. La deuxième, pour une faute non sifflée à l’encontre d’un de ses attaquants.

Suite à ce comportement, le coach est soumis à une amende de 25 000 dollars qui ira, elle aussi, remplir les fond de la ligue.

his name is Sheldon Keefe and he's not pleased pic.twitter.com/8plZNdGypU — Omar (@TicTacTOmar) December 28, 2022







Le classement à la fin de l’année

Trois premières équipes à l’est :



Les Devils ont eu un coup de mou, 6 points derrière les Hurricanes avec un même nombre de matchs joués.

Boston Bruins : 59 points, 35 matchs joués (28-4-3) Carolina Hurricanes : 52 points, 35 matchs joués (23-6-6) Toronto Maple Leafs : 50 points, 36 matchs joués (22-8-6)



Trois premières équipes à l’Ouest :



Dallas qui tremble tout en haut : quasi égalité avec Las Vegas qui n’a qu’un match d’avance

Dallas Stars : 50 points, 37 matchs joués (22-9-6) Las Vegas Golden Knights : 50 points, 38 matchs joués (24-12-2) Los Angeles Kings : 48 points, 39 matchs joués (21-12-2)



Dans l’autre sens, au bas du tableau, on retrouve :



Chicago avec 20 points

Colombus avec 22 points

Anaheim avec 24 points



Infirmerie bondée, comme souvent

Chez les Penguins : Kris Letang , est blessé au haut du corps. Les Penguins ont fait remonter des défenseurs de la ligue américaine pour leurs lignes, en attendant de complèter à nouveau leur binône arrière.

Chez les Blues : Torey Krug , blessé bas du corps, ne jouera pas pendant les 6 prochaines semaines.

Chez les Devils : Rayan Graves , toujours blessé depuis la semaine dernière, ne met toujours pas les pieds sur la glace, malgré des réévaluations chaque semaine.

Chez les Caps : John Carlsson, blessé à la tête, touché par un palet lors du match contre les Jets





En parlant des Caps, il y en a un qui n’est pas blessé, mais alors pas du tout !

Ça y est, Alexandre Ovechkin est passé devant Gordie Howe. Au tout début de la semaine, vendredi dernier, l’attaquant et capitaine des Washington Capitals a marqué son 802e dans les cages contre les Jets de Winnipeg.

Alors certes, certaines mauvaises langues diront que c’était un but en cage vide et que de fait, ce n’est pas extraordinaire. Mais tout de même.. à exactement une minute de la fin, et … DE DOS !



Récompense nationale pour Crosby

On ne le présente plus, on ne fera que rappeler son palmarès (Non exhaustif) :

3 coupes Stanley

2 médailles d’or aux JO pour le Canada

2 trophées Conn Smythe

Champion du monde Junior et Sénior

De fait, le Canada a fait de lui un membre de l’Ordre du Canada, plus haute distinction du pays, donnée aux canadiens ayant contribué à la grandeur canadienne et à un monde meilleur. (Preuve, comme si on en avait besoin, que le hockey rend le monde meilleur.)

Mc David, toujours au sommet

Le joueur au numéro 97 va bientôt marqué sont 70e point de la saison, un record qui n’évait pas été enregistré depuis les années 90. Toujours en haut du classement des buteur et des pointeurs depuis le début de la saison, il a marqué avant la trève son 30e but de la saison.



Plus beaux buts de la semaine

Bryan Rust des Penguins de Pittsburg (vs Carolina Hurricanes) le 23/12

Goalie : Antti Raanta



Il était à « ça » de se prendre la cage en pleine face, arrivé à pleine vitesse, seul avec la rondelle dans la palette. Elle était ouverte et le but facile à mettre, facile sans compter l’arrivée sur le côté, si penché sur ses lames pour prendre le virage serré et la gamelle monumentale qui vient à la seconde où le palet rentre.











Et ! Dans le même match ! Celui de Staal des Canes était magnifique, avec un contournement de cage. Goalie : Tristan Jarry

Plus bel arrêt de la semaine

Cameron Talbot des Senateurs d’Ottawa (vs Boston Bruins) le 28/12

Tireur : David Krejci



Le genre d’arrêt qui vaut parfois aux gardiens le surnom affectueux de « gros chat », en références à leur réflèxes pour attraper les projectils. Talbot a donc été félin, avec des arrêts multiples qui se terminent en mitaine haute ultra rapide et spectaculaire.