En cette semaine de finale de championnat du monde U20 , l’attention était beaucoup tournée en direction des jeunes glaces, surtout du côté de la NHL qui a vu aujourd’hui monter sur le podium le Canada et les Etats-Unis. Sachant qu’il s’agit des deux nations dont sont issues les équipes de la ligue, rien de bien étonnant.

Rien à voir sinon, direz-vous, avec lesdites équipes.



Et en fait ! Si.





L’équipe du Canada, dorée après son match contre la République tchèque, a dans ses rangs un petit prodige que les équipes de la ligue nationale convoitent toutes plus ou moins fortement, excessivement, pour certaines. Ce petit prodige, c’est Connor Bedard . Pour poser le décors on ne dira qu’une chose : il a battu le record de points de Jagr pour un moins de 18 ans. C’est le genre de performance et de comparaison qui annonce la couleur.



16 buts pour un total de 34 points lors du tournois. On commence à parler de « jamais vu ». Et de successeur d’un autre Connor (décidément), et que l’on a même plus besoin de nommer (un coup d’œil au classement des pointeurs de la ligue cette saison renseignera ceux qui l’ont sur le bout de la langue).

Il a 17 ans et il est canadien (forcément, vu son équipe)

Qui est-ce qui le voit déjà en haut de l’affiche et surtout de la sienne ?





Les Canadiens, bien sûr.

Sans être présentement dans les abysses du classements, ils sont tout de même bien au fond et perdent plus de matchs qu’ils n’en gagnent. La direction du club a donc parlé hier de « se débarrasser » rapidement de certains de ses joueurs actuels pour gagner des chances d’avoir Bedard au prochain repêchage.

Avec actuellement un peu plus de 10 % de chances de l’avoir, les Canadiens doivent encore composer avec les Blackhawks, bons derniers qui fleurtent, eux, avec les 20%. L’Arizona, quant à elle, mise sur son arena de grand standing en construction et sur Gary Bettman, commissaire de la ligue et supporter de l’équipe pour attirer à elle ce petit joyaux.

Réponse à la fin de la saison.

____________

Les Bruins : une équipe qui n’a pas de grandes chances de repêcher des joyaux mais qui se contente d’en être un.





L’équipe de Boston n’a pas connu une défaite franche depuis Douze matchs. Anecdote : ils ont perdu dans le temps imparti le 10 décembre contre… Les Coyotes de l’Arizona.

C’est avec des épisodes pareils que l’équipe jaune et noire ne lasse pas et se contente d’être agréablement déroutante. Cela mis à part, la feuille de score de Boston caracole 8 points devant ses suivants, les Carolina Hurricanes.

Pour servir ces résultats, David Pastrnak est premier, quatrième buteur de la saison juste derrière Ovechkin et Linus Ullmark dans les cages. Un jeu très porté sur des échanges fluides embarque l’équipe. Beaucoup de joueurs se connaissent de longue date ; certains, de mémoire d’homme ou presque, n’ont jamais joué ailleurs qu’à Boston et connaissent le club comme leur poche ; d’autres encore montent de Boston Providence et sont assez familiers avec l’ambiance générale. Les résultats sont probants.



Une ombre au tableau cette semaine cependant : Jake DeBrusk , attaquant canadien, vient d’être inscrit sur la liste de bessés à long terme.

____________

Ainsi, le classement, toutes conférences confondues , est le suivant : Boston Bruins : 64 points, 38 matchs joués (30-4-4) Carolina Hurricanes : 56 points, 39 matchs joués (25-8-6) Las Vegas Golden Knights : 56 points, 41 matchs joués (27-12-2) ____________



Baseball + Hockey = La Classique Hivernale 2023





Evénement tenant plus du spectacle que de la compétition, la Classique Hivernale ou Winter Classic pour les anglophones est un match disputé sur glace extérieure, entre deux équipes de la ligue.

Cette année le jeu opposait les Penguins aux Bruins et ces derniers ont raflé la mise en gagnant 2-1. La rencontre se déroulait au Fenway Park, quartier général de l’équipe de Baseball de Boston. C’était l’occasion pour les Bruins de rendre hommage aux grands joueurs de ce sport, de poser la batte sur l’épaule pour les photos et de s’amuser un peu.



Incredible day for a hockey game at a baseball stadium #WinterClassic pic.twitter.com/GeFub2J0vS — Nick Olczyk (@NOlczyk16) January 2, 2023 ____________



Les Blues en berne





Saint-Louis vient de perdre son capitaine contre le Wild. L’attaquant et leader de l’équipe, O'Reilly, s’est fracturé le pied pendant la rencontre. Il sera absent et les premières nouvelles à son sujet ne tomberont que dans six semaines au plus tôt.

De son côté, l’autre attaquant phare, Vladimir Tarasenko, s’est blessé à la main dans le même match et en a, lui, pour 4 semaines au minimum.

Quand deux vedettes tombent, il reste à espérer que l’équipe ne retombera pas dans la morosité du début de la saison.



____________

Il est bien loin le three-peat…





Il y a quelque mois, la Floride espérait répéter une troisième fois l’exploit de la victoire en finale de la Stanley. Les performance de l’équipe étaient presque devenue lassantes, toujours puissante et paraissant indétrônable.Battu par le Colorado à qui il a donné du fil à retordre, le Lightning a cette fois-ci une toute autre mine.

Avec un ration d’un tiers de défaites pour deux tiers de victoires, Tampa Bay se place 10e au classement général. Malgré les statistiques toujours aussi excellentes et la constance de Vasilievsky dans les cages (à plus de .92 sur tout le début de saison), le Lightning a connu une fin d’année pleine de revers, perdant de trois buts contre Toronto et Détroit. Une remontée ces jours derniers était en vue, même si les équipes battues étaient parmi les dernières du classement. Le Wild, tout feu tout flamme a pulvérisé les cages d’Elliot, avec un score à 5-1.

____________

En parlant de cages ! et surtout de ceux qui sont dedans, le temps est venu pour une :



------------ Parenthèse spéciale Goalies ------------ Ilya Sorokin, gardien des NY Islanders, tient son équipe à bout de bras. Pourcentage d’arrêt à quasiment .925, Or, comme en témoigne le score du dernier match (2-4) ou celui d’il y a quatre jours (1-4), si le joueur n’est pas en forme, le score peu vite dégénérer. Les buts de défenseurs se font de plus en plus nombreux, signe que l’avant n’est pas très tonique. Si les Isles arrivent à figurer à la 14e place, ce n’est grâce la puissance de l’attaque mais plutôt par la solidité de l’arrière. Et gagner parce qu’on a un monstre dans la zone bleu est loin d’être un mal. Juuse Saros, gardien des Predators de Nashville, est excellent, ce n’est un secret pour personne depuis bien longtemps. Il a battu cette nuit un record d’équipe avec 64 arrêts ! Aucun gardien n’a arrêté plus de tirs en un match depuis 1991 ! Pekka Rine, ancien gardien des Predators de Nashville, est cette année l’entraineur de l’équipe nationale junior de Finlande. Légende au club de NHL dont il a gardé les cages pendant 15 ans, Rine a pris sa retraite comme joueur en 2021 lors d’adieux vraiment émouvants. Son numéro 35 est désormais retiré dans l’équipe. Seulement, quand on a eu le dos dans les filets pendant tout ce temps, difficile de le tourner définitivement au plus beau sport du monde. L’ancien joueur se réjouit maintenant de canaliser les ardeurs des jeunes joueurs finlandais et d’encourager les gardiens en formation avec une tendresse toute particulière.



Linus Ullmark, gardien des Boston Bruins, vient d’être nommé pour participer au tournoi NHL All-Stars, compétition d’habiletés et match entre équipes formées des meilleurs joueurs de toutes les équipes confondues, Est contre Ouest. C’était sans surprise, lui qui affiche avec une constance déconcertante le plus haut taux d’arrêt de la ligue à quasi .94. D’ailleurs !



ZONE DE JEU (nhl.com)



Il forme un binôme détonnant avec son back-up, Jérémy Swayman, qui passe aussi régulièrement au-dessus des .90. On rappelle à cet endroit la tradition adorable du câlin victorieux entre les deux gardiens tout équipés à la fin des matchs gagnés. Beaucoup de câlins cette saison… Le lien permettant de voter pour les joueurs que l’on veut voir aux All-Stars games est le suivant :Il forme un binôme détonnant avec son back-up,, qui passe aussi régulièrement au-dessus des .90. On rappelle à cet endroit la tradition adorable du câlin victorieux entre les deux gardiens tout équipés à la fin des matchs gagnés. Beaucoup de câlins cette saison…









Le plus beau but de la semaine :

Cale Makar, de l’Avalanche Colorado (vs Los Angles Kings) le 30/12

Goalie : Pheonix Copley



Makar, prodige de la victoire de l’Avalanche la saison dernière, fait encore des siennes. Aligné dans le slot bien que totalement seul et encadré littéralement par les joueurs de Los Angeles, il plie sa crosse et fait riper le palet sur l’arrête de sa palette, projetant le palet pile entre les jambes du gardien à une vitesse incroyable.









____________



Plus beaux arrêts :

Ilya Sorokin, des NY Islanders (vs Seattle Kraken) le 02/01

Tireurs : Ryan Donato puis Max McCormick et Andrew Poturalski



Le premier, tout en grand écart, il projette sa jambe en arrière.



____________​

Le deuxième...



SA CROSSE.