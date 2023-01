Une fois n'est pas coutume, les plus belles actions passent les premières. En même temps... elles le méritent.



Les plus beaux buts de la semaine :



Brad Marchand des Boston Bruins (vs Sans José Sharks) le 7/01

Goalie : James Reimer

Pour ce but, le sniper de Boston part quasi depuis la zone de son propre gardien. Les CINQ joueurs de l’équipe au requin l’encerclent, l’enserrent, l’entourent, tendent les crosses, les bras, les patins. Brad Marchand a un contrôle total sur le palet. Il slalome comme si cela ne lui demandait aucun effort et finit par marquer du revers, tout en nonchalance.















Et parce que celui-là est sublime :



Leon Draisdaitl des Edmonton Oilers (vs Anaheim Ducks) le 12/01

Goalie : John Gibson

Lire le jeu si bien et anticiper si précisément est vraiment déconcertant. Piégé par les défenseurs mais assisté brillament, l’attaquant allemand rattrape la passe et dévie le palet à l’aveugle entre ses jambes. Dérouté bien qu’attentif, le gardien ne peut rien y faire.















Le plus bel arrêt de la semaine :



Matt Murray des Toronto Maple Leafs (vs Pittsburg Penguins) le 11/01



Après l’arrêt d’un tir en avant du poteau gauche, Murray voit le palet partir très vite, trop vite d’ailleurs au poteau opposé. Il n’a pas le temps de revenir à la régulière alors il plonge en arrière, à l’aveugle, le regard dans le fond de la cage. A l’instinct.

















Classement Bruins de Boston, 68 points, 41 matchs joués (32-5-4) Carolina Hurricanes, 59 points, 42 matchs joués, (26-9-7) Toronto Maple Leafs, 59 points, 43 matchs joués (26-10-7)





Un peu de lumière chez les Flyers avec le tour du chapeau de Konecky



Les Flyers étaient jusque-là en berne, 14e de la conférence de l’Est, allouant bien plus de buts qu’il n’en arrêtent, et ce malgré leur belle remontée d'il y a peu. Affronter leurs voisins du bas de tableau, comme les Ducks d’Anaheim ou les Coyotes leur avait octroyé des points très bienvenus.



Le 12 décembre, le face à face avec les Caps s’annonçait rude. Et puis là… tour du chapeau. Un beau, tout en diversité avec des buts très différents, marqués par Travis Koneckny.



Le premier est rentré grâce à son positionnement astucieux, à peine décalé de la massive silhouette d’Ovechkin pour recevoir la passe depuis l’arrière de la cage et face au torse du gardien.

Le second part de l’autre bout de la glace, une échappée à deux pour que les passes empêchent la défense de toucher quoi que ce soit.

Le dernier est en cage vide, Kuemper a été rapatrié entre temps.

L’histoire ne nous dit pas si l’excellent gardien de Washington n’était pas au moins un peu content de fuir les cages où le numéro 11 des Flyers venait sans arrêt lui infliger des palets dans le dos.







Du ménage au Kraken



Le club au monstre marin a pris la décision il y a peu de renvoyer l’attaquant Shane Wright, un joueur très jeune, 19 ans à peine, dans la ligue de l’Ontario. Wright n’avait joué que finalement peu de matchs cette demi-saison et le Kraken veut qu’il se bonifie dans les ligues junior avant de percer en N et de retourner sur les bancs de clubs séniors.

En fait, comme le Kraken est un club extrêmement jeune qui découvre pour la première fois le fait d’être en bonne place pour faire les play-offs, la direction veut que tous ses joueurs, même en quatrième ligne, soient au meilleur de leurs performances afin d’avoir une chance d’aller le plus loin possible.



Forts du chemin drastique emprunté pour se faire une place dans la ligue, l’équipe du Kraken aborde l’avenir avec le sourire surtout après la victoire triomphante cette nuit contre les Bruins et leurs scores au sommet.

Victoire 3-0 contre l’équipe de l’ours, blanchissage de Jones. Même Boston était un peu sous le choc après la sonnerie, les yeux dans le vague, à ne plus trop savoir ce qu’il se passait, comme un magicien qui rate un tour après une carrière entière à l’avoir réussi tous les soirs.

















Des blessés dont l’absence fait mal Chicago Blackhawks : Patrick Kane , blessé bas du corps, joueur phare de l’équipe, fait cruellement défaut dans la formation de Chicago qui coule.

Avalanche Colorado : alors que l’équipe se réjouissait de récupérer au moins à l’entraînement deux défenseurs, Malgin , l’attaquant au numéro 81 est porté sur la liste des blessés et aura au moins deux rencontres d’absence.

Toronto Maple Leafs perd pour un temps Brodie , son plus solide défenseur, un joueur très discret qui, sans faire le bruit médiatique des buteurs à succès, nettoie le jeu et facilite le travail dans l’ombre. De ces hommes qui portent les matchs sans rien dire et qui manquent quand ils ne montent plus sur la glace.

Montréal Canadiens : la défense est en berne ; Jake Allen n'est plus dans les cages pour quelques temps ainsi que M ike Matheson et Kaiden Guhle , deux défenseurs.

Saint-Louis Blues : Bortuzzo blessé bas du corps justement après le match contre les canadiens



La course aux trophées lancée, les pronostics vont bon train Vezina Trophée spécial pour les gardiens de but Dernier vainqueur en date : Igor Shestiorkin, gardien des Rangers de New York Prétendants cette année : Sans surprise Ullmark , qui vole, seul, la vedette à tous, tant au niveau des pourcentages d’arrêts, des blanchissages, des matchs à plus de 90% d’arrêts….

Hart Trophée du joueur le plus utile en saison régulière ou Most valuable player Dernier vainqueur en date : Auston Matthews des Maple Leafs Prétendants cette année : McDavid pour son nombre de buts exceptionnel Jason Robertson à Dallas Tage Thompson , qui tire la tête des Sabres hors de l’eau depuis plusieurs semaines David Pastranak souvent l’homme du match chez les Bruins

Calder : Trophée du meilleur rookie , attribué au meilleur joueur dans sa première saison en NHL. Dernier vainqueur en date : Moritz Seider (et à titre d’illustration, il avait été remis précédemment à Kaprizov au Wild et à Makar, le petit génie du Colorado) Matty Beniers , tout juste 20 ans, invité au match des étoiles et première ligne au Kraken de Seattle.

Jack Adams Trophée du meilleur entraineur Dernier vainqueur en date : Daryl Sutter de Calgary Prétendants cette année (entre autres) : Jim Montgomery , à la tête des Bruins Bruce Kassady qui dirige à Vegas

Conn-Smythe … à venir, forcément, puisqu’il récompense le MVP ou Most Valuable Player en Play offs. Il faudra donc attendre les play offs…



Andrei Vasilevsky, gardien au Lightning de Tampa Bay, avec son Conn-Smythe sur la tête (car oui, le trophée est creux et fait un excellent abat-jour)













































Match des étoiles : c’est le moment de jouer les General Managers



Pour rappel, le NHL All Stars Game est un match amical entre deux équipes formées des meilleurs joueurs de chaque équipe de la ligue. Il est suivi d’un concours d’habiletés, toujours délicieux à voir.



Comme ces deux compétitions ont pour but d’offrir un moment de proximité entre le public et les joueurs et de casser pour deux jours les impératifs sérieux du championnat, les fans peuvent participer au choix des joueurs qui pourront représenter leurs équipes lors des concours. C’est finalement un peu comme si l’on montait sa propre équipe de rêve !



