Le New Jersey a le diable au corps !

Si Boston reste en tête avec 30 points, forts d’une série de 10 victoires consécutives à domicile et du gardien avec les meilleures statistiques de la ligue (Linus Ullmark à ,937), ce sont les Devils du New Jersey qui crèvent le plafonds. Depuis le 25 octobre, soit presque un mois, l’équipe de Newark n’a pas perdu un match ! Cette longue série a notamment vu le club blanchir les champions en titre (Avalanche Colorado), qui compte des buteurs exceptionnels comme McKinnon dans ses rangs. Un match serré tout début novembre a également vu l’équipe rouge et blanche résister aux assauts de McDavid, toujours meilleur pointeur de la ligue à l’heure actuelle (32 points). La dernière victoire en date est écrasante contre les Canadiens qui sombrent. Malgré tout le travail d’Allen, le gardien de Montréal, rien n’a semblé arrêter les buteurs des Devils. Quelques joueurs comme Jack Hugues (19 points en 17 matchs) ou Jesper Bratt (22 points en 17 matchs) sont tout bonnement incroyables.





Trois premières équipes à l'EST :

Boston Bruins : 30 points, 17 matchs joués (15-2-0) New Jersey Devils : 28 points, 17 matchs joués (14-3-0) Carolina Hurricanes : 22 points 17 matchs joués (10-5-2)



Trois premières équipes à l'OUEST :

Las Vegas Golden Knights : 28 points, 18 matchs joués (14-4-0) Los Angeles Kings : 23 points, 19 matchs joués (11-7-1) Dallas Stars : 22 points, 17 matchs joués (10-5-2)

Hécatombe à Colombus

Un des entraineurs de l’équipe, Pascal Vincent, a cette semaine exprimé sa frustration et son étonnement face au nombre impressionnant de blessés qui s’accumulent pour l’équipe des Blue Jackets. Actuellement, huit joueurs de l’équipe sont absents ! La défense est notamment très lacunaire et ce jusqu’au gardien, le letton Merzilinks qui ne sera pas sur la glace deux semaines durant.



Le problème qui se pose aujourd’hui pour l’équipe est celui d’une trop grande jeunesse des effectifs. La direction se trouve contrainte de mettre des joueurs inexpérimentés à des postes vacants mais importants. Ces recrues doivent donc faire leurs preuves dans l’urgence. Certaines d’entre elles comme Kent Johnson tirent leur épingle du jeu mais tout de même, l’absence pour cette saison de Werenski et de ses talents de défense par exemple, se fait sentir.

L’équipe reste néanmoins positive, surtout vu son score très honorable de 21 points en 15 matchs (10-4-1).





Pour autant, Colombus n’a pas le monopole des blessés en rafale et parmi les pensionnaires notoires de l’infirmerie on trouve par exemple :

Scott Wedgewood , qui s’est écroulé après avoir arrêté 23 tirs des Panthers sur 25, alors que son équipe avait une avance de 3 buts. C’est vraisemblablement une blessure au haut du corps qui l"a fait quitter la glace sur un brancard.

Marc-André Fleury , blessé haut du corps également après s’être battu contre Nashville. On attend une semaine d’absence de sa part.

Mason Appleton , attaquant à Winnipeg, se fait opérer des suites d’une blessure face au Kraken.

Jonathan Drouin, attaquant des Canadiens, ne participe plus aux matchs depuis quelques temps pour une blessure au haut du corps. Ce qui n’a pas aidé les Canadiens face aux Devils…

Pendant ce temps-là : les Blues ne l’ont plus

Il n’y a que peu de temps, les Blues se lamentaient de la descente aux enfers sur laquelle ils semblaient glisser inexorablement. C’en est fini ! Nous assistons à une très jolie remontée du club et sans mauvais jeu de mot, les Blues ont repris le rythme.

Après une humiliation en règle par les Flyers le 8/11 (match perdu 1 à 5) : virage à 180°. La série maudite a pris fin contre les Sharks (5-1) puis a été confirmée face… à la meilleure équipe au classement au moment où le puck est tombé sur la glace : les Golden Knights. Victoire serrée mais victoire tout de même, trois buts à deux.

Depuis Saint-Louis a battu les champions en titre, Avalanche, les Blackhawks et les Caps de Washington. Une sixième victoire d’affilée est éventuellement à pronostiquer pour le prochain match contre Anaheim.



De potentiels changements dans les règles de la N

A Toronto, mardi, a eu lieu la réunion des directeurs généraux de la NHL. Au programme : l’évolution du jeu et de fait, l’évolution de l’arbitrage et des règles du jeu.

Il a été question par exemple des pénalités suivant une demande d’arbitrage vidéo abusive, de la sanction assortie à la déviation volontaire du palet vers la cage grâce au patin, de l’augmentation des cages desserties par un goalie sous pression ou encore de la légitimité des buts à la Michigan, de plus en plus fréquents ces temps derniers. Dernier mot à Palm Beach en mars prochain.







Le plus beau but de la semaine



Une petite merveille de construction. Un travail d’équipe incroyable.

Tireur : Travis Konecny des Flyers de Philadelphia (Vs Dallas Stars le 13/11)

Goalie : Scott Wedgewood

Nick Seeler rapproche le palet depuis l’autre moitié de la glace en patinant de toutes ses forces. Il fait la passe à Travis Konecny posté presque contre la bande pour avoir le temps de contourner la défense de Dallas puis récupère le palet. Il repasse à Kevin Hayes sorti de nulle part tout en se retournant. Ce dernier a la présence d’esprit de renvoyer le palet en arrière à Conecny toujours à son poste mais cette fois parfaitement dans l’axe devant la cage ouverte complètement. Son tir ne pouvait pas finir ailleurs que dans le filet. Les cinq passes sont redoutables et la fluidité du jeu assez époustouflante.