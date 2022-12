L’histoire s’écrit à Washington





Le capitaine des Washington Capitals, Aleksandr Ovechkin, le célèbre numéro 8, attaquant de 37 ans et buteur exceptionnel, Ovi pour les intimes, vient de battre un record du nombre de buts du monolithe du hockey : Wayne Gretzky.

Alors certes, pas le nombre de buts total mais tout de même !

Personne n’ignore que le joueur est d'origine russe et il s’agit, pour ce record, du nombre de buts loin de la mère patrie.

Il totalise désormais 403 buts à l’étranger en carrière dans la ligue. (W. Gretzky, le canadien, s'étant arrêté à 402)

Cela s’est produit lors de la première période du dernier match contre les Canucks de Vancouver. Oveckin a laissé la défense se masser dans le slot et a tiré, avec toute la puissance qu’on lui connait, dans le plastron du goalie. Seulement, la force du tir a permis au palet de ricocher dans l’intérieur des cages.





On fête son capitaine aussi en Floride



Le lightning de Tampa Bay fête également son capitaine, Steven Stamkos qui a gagné son millière point en assistant Nicholas Paul lors du match contre les Flyers. (Philadelphie très en difficulté d’ailleurs, aujourd’hui à 21 points pour 25 matchs)





Des nouveautés au classement : Les devils sont passés devant !



En un mois complet, du 25 octobre au 24 novembre, les diables n’avaient pas perdu un seul match. On a pu voir les Maple Leafs, eux aussi très en forme (présentement à 35 points pour 25 matchs joués) calmer les ardeurs du New Jersey ce 24 novembre puis à nouveau gagner jusqu’à leur rencontre avec les Prédators de Nashville. Et contre toute attente, face aux favoris, ces derniers ont gagné en prolongation.

Peut-être que cette défaite que l’on peut qualifier d’improbable était due à la blessure du défenseur, qui mène au sein de l’équipe des Devils en termes de temps de glace : John Marino, blessé haut du corps.

Nuance tout de même : ils ont deux, voire trois matchs d’avance sur les équipes qui les suivent directement au classement (Boston et Toronto).



Les prétendants aux play-offs jouent donc au coude à coude. A l’Est, les diables qui talonnaient les leaders la semaine dernière sont passés devant. A l’Ouest, Las Vegas perd son avance après avoir encaissé trois défaites, notamment en perdant 2-4 contre le Kraken qui confirme par là sa solidité cette saison. Le monstre des mers est aux portes de la ville…







Trois premières équipes à l’est : New Jersey Devils : 39 points, 24 matchs joués (19-4-1) Boston Bruins : 38 points, 22 matchs joués (19-3-0) Toronto Maple Leafs : 37 points, 2- matchs joués (16-5-5)

Trois premières équipes à l’Ouest : Las Vegas Golden Knights : 35 points, 25 matchs joués (17-7-1) Seattle Kraken : 33 points, 23 matchs joués (15-5-3) Dallas Stars : 32 points, 24 matchs joués (14-6-4)

Visite à l’infirmerie : Thatcher Demko, gardien des Vancouver Canucks a quitté la glace lors d’un match très éprouvant contre les Panthers, qui ont gagné 5-1 le 02/11. Alors qu’il essuyait des tirs répétés, le portier a enchaîné les déplacements à genoux et alors que Rayan Lomberg a tiré, ça a été le mouvement de trop. Le joueur, déjà opéré bas du corps en fin de saison dernière, a quitté la glace bien en peine de sa jambe droite. Les Islanders de New York perdent des joueurs également blessés, dont Kyle Palmieri, dont la nature de la blessure n’a pas été donné. Cal Clutterbuck est lui aussi absent des matchs, ce qui a obligé l’équipe à remonter deux attaquants de AHL (Ligue professionnelle qui sert de ligue formatrice à la plupart des joueurs de N) pour combler le banc. Voilà qui est plutôt rare mais Kris Letang, Penguin de Pittsburg, a fait un AVC le 30 novembre. Aux toutes dernières nouvelles il va bien et sa carrière n’est pas compromise mais sera absent de la glace pour quelques temps pour que tous les examens nécessaires soient réalisés et garantissent un retour au jeu en sécurité.



Inondation à Nashville



Les Predators ont vu leur arena inondée il y a une petite semaine. La cause : une conduite d’eau brisée. L’eau a coulé dans les couloirs et jusqu’en bord de glace. La direction du lieu n’a pas souhaité fermer longtemps la patinoire même si l’équipe aurait très bien pu aller jouer dans une autre ville et emprunter une patinoire voisine. Au contraire, il a été décidé d’accélérer le pompage et le séchage des lieux. Les réparations seront échelonnées plus tard. Ainsi, la patinoire a pu accueillir sans problème le match contre les Ducks. Qu’ils ont gagné d’ailleurs.







Plus beau but de la semaine :



Aucune question ne se pose. Aucune. C’est le plus beau but de la semaine, et le plus beau pour encore longtemps. Les fans le crient sur tous les toits depuis mardi soir. Sans commentaire.



Tage Thompson des Buffalo Sabres (vs Tampa Bay Lightning) le 29/11

Goalie : Brian Elliot









Plus bel arrêt de la semaine :



Daniel Vladar des Clagary Flames (Vs Carolina Hurricanes) le 26/11

Tireurs : Brett Pesce et Paul Stastny



Respectivement, l’un qui a le palet derrière la bleue tire une première fois. Vladar l’arrête. Après le rebond le deuxième attaquent des Hurricanes martèle le gardien en espérant qu’un de ses tirs de rafale finira par rentrer. Peine perdue !