Rien à l’Ouest



La semaine est marquée par le coude à coude des équipes en tête de classement. Avec son match d’avance, les Devils perdent la première place, la laissant une fois de plus à Boston qui ne semble jamais fatigué. Linus Ullmark d’ailleurs n’a pas bougé de sa place de leader de la ligue en termes de pourcentage d’arrêt depuis le début de la saison. C’est d’ailleurs lui qui a blanchi le match contre les champions en titre, Avalanche Colorado la nuit dernière (du 08 au 09 décembre) pour un score de 4 à 0.



C’est pour l’instant l’Est qui mène très largement, puisque le premier à l’Ouest, Las Vegas, n’atteint pas le nombre de points du troisième de l’Est : Toronto (qui vient d’enchainer deux blanchissages d’affilée, 4-0 et 5-0 contre les champions cardinalement opposés : Dallas et Los Angeles).



Le Kraken a, quant à lui, replongé sous la surface où il se maintenait depuis deux semaines et à cédé face aux trois victoires consécutives des Jets qui ont gagné 5-2 lors de ces trois matchs.





Trois premières équipes à l’est :

Boston Bruins : 43 points, 25 matchs joués (21-3-0)

New Jersey Devils : 43 points, 26 matchs joués (21-4-1)

Toronto Maple Leafs : 40 points, 28 matchs joués (17-5-6)



Trois premières équipes à l’Ouest :

Las Vegas Golden Knights : 39 points, 28 matchs joués (19-8-1)

Winnipeg Jets : 35 points, 25 matchs joués (17-7-1)

Dallas Stars : 35 points, 27 matchs joués (15-7-5)





Eclosion d’une vedette chez les Sabres



Même si l’affiche ne présentait pas de favoris de la compétition, le match de la nuit de mercredi a affolé les amateurs. Tage Thompson, l’attaquant américain de 25 ans qui est sous le feu des projecteurs depuis son but spectaculaire la semaine dernière a marqué 4 buts en 11 minutes, 4 buts et une assistance en 13 minutes et 7 points au cours du match complet. Ils sont quatre, dans toutes l’histoire de la ligue à avoir réussi l’exploit de récolter 4 points en un seul et premier tiers. Quant à l’exploit d’amasser plus de 6 points en un match, il est seulement le deuxième à l’avoir fait.



Les début du jeune attaquant n’ont pour autant pas été faciles. Né dans le milieu avec un père ayant déjà joué sur les glaces de la ligue dans les années 90, il a cependant énormément travaillé pour obtenir une place permanente sur les banc de la ligue. Après avoir été balloté lors repêchages, et avoir soutenu grandement son épouse malade, il a obtenu fin août de cette année un contrat de sept ans avec les Sabres. De quoi réjouir l’équipe qui avait parié sur lui avec une bonne dose de scepticisme, d’après Thompson lui-même. Désormais, le 24e club au classement peut se targuer d’avoir le 4e pointeur de la ligue dans ses lignes.





Les pointeurs du moments :



Dallas avance sur ce point son attaquant de 23 ans, Jason Robertson, qui cumule 41 points en 27 matchs. Devant, sans surprise, ce sont les Oilers d’Edmonton (15e au classement général) qui sont largement en tête du classement avec leurs deux stars incontestées : l’Allemand Leon Draisaitl (44 points en 27 matchs) et évidemment, Connor McDavid, qui a une solide moyenne de 2 points par match (52 pour 27 matchs). Depuis le début de la saison, pas une fois une autre joueur n’a réussi à lui prendre la place de meilleur pointeur.





Avalanche sans son champion



Les champions en titre, on perdu le match et McKinon contre les Flyers le 6/12. Le jeu, rempli de pénalités et d’agressivité en tous genres. Après un tir échoué en direction de Carter Hart dans les cages, il a semblé lutter contre la douleur et a fini par sortir de la glace. Il est désormais absent pour blessure haut du corps. Le club, qui jouait déjà en se passant de 7 joueurs dont Landeskog, attaquant et capitaine, se trouve désormais bien handicapé sans son joueur vedette, ce qui peut expliquer un revers aussi prononcé lors du match contre les Bruins perdu 0-4.

Ils sont désormais 9e à l’ouest devant Vancouver et derrière Minnesota. (27 points pour 24 matchs joués).





Rajeunissement et défense en berne



Le gardien de Montréal, Jake Allen qui joue sur la glace de la NHL depuis plus de 10 ans maintenant, a accordé à Robert Laflamme, journaliste canadien, une interview dans laquelle il évoque les changements d’orientation et de stratégie au sein de la ligue depuis quelques années. De quoi se pencher sur les statistiques en terme de nombre de buts et d’âges de joueurs.

On remarque en effet et sans conteste que les recrues sont de plus en plus jeunes et que nombres de joueurs vedettes ont 25 ans ou moins. McDavid n’en a que 25, Thompson aussi, Robertson 23, Tkatchuk 23… Dans le top 8, pas un joueur n’a passé la trentaine.



Face à ce regain de pointeurs dont la jeunesse fait la vigueur, la trajectoire de la NHL n’est plus la même et les matchs ont changé d’ambiance. Là où on comptait entre 0 et 4 buts par matchs il y a dix, il n’est pas rare aujourd’hui de regarder des matchs où le nombre de buts passe la dizaine.

Cela se fait, aux dires du gardien expérimenté, au détriment de l’intérêt pour le bastion défensif. Puisque les buts s’enchainent, mieux vaut tenter d’égaliser plutôt que de jouer le mur. Les gardiens passent une mauvaise période, loin des heures de gloire de la position. Les remparts n’ont plus la cote.



Un point positif à cette évolution marquante est cependant à noter. Forcément, puisque le jeu est plus spectaculaire, que la défense a tendance à s’effacer au profit de l’attaque, une équipe qui mène de plusieurs buts au premier tiers peut très bien voir le match se retourner complètement par la suite et perdre en laissant les lignes adverses percer son bouclier. (On rappelle pour preuve le match d’il y a deux semaine, Dallas vs Chicago, qui menait de quatre buts avant de se faire remonter de 5 au dernier tiers avant de perdre lamentablement)



Voilà qui devrait donc faire changer le point de vue sur les statistiques des goalies en terme de but accordés.





Le plus beau but de la semaine

Mikko Rantanen de l’Avalanche Colorado (vs Philadelphia Flyers) le 06/12

Goalie : Carter Hart



Tant de crosses croisées dans ses jambes, tant d’énergie de la défense adverse, tant moments à quelques millimètres de la pénalité pour faire trébucher… Mais le palet relevé est rentré dans la cage comme dans du beurre.











Le plus bel arrêt de la semaine



Marc-André Fleury du Minnesota Wild (vs Edmonton Oilers) le 02/12

Tireur : Nugent-Hopkins



Tant de monde pour boucher la vue et pourtant…. On voit le gardien traverser sa cage dans l’élan de son coup de patin, pratiquement en grand écart, pour finir en un délicieux arrêt à la crosse.