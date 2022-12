Ovechkin, Alexander the gr8(00)



Cette année surtout, rares sont les semaines où l’attaquant des Washingtons Caps ne fait parler de lui. Déjà lancé depuis longtemps sur la piste d’accès à la légende, Ovechkin semble toujours plus près du sommet.



Or ! Et on en parle jusque dans les journaux européens... sportifs ou non !



Un palier a été franchi ce 14 décembre contre les Blackhawks de Chicago. Ovechkin a marqué son 800e buts. Il est donc à un seul but de dépasser le score impressionnant de 801 buts qu’a inscrit Gordie Howe en moins de 1800 matchs de carrière. Il a commencé le match contre Chicago à 797 buts et en a marqué trois. Tour du chapeau.



Il lui en reste 94 pour prendre la place du meilleur buteur de la ligue, Wayne Gretzky. Sachant que Howe a marqué son dernier à 52 ans et qu’Ovi en a 37, on peut se dire qu’on a quelques chances de voir des étincelles pleuvoir d’ici quelques années.

Plusieurs joueurs adverses sont venus saluer et féliciter Ovechkin après le match dont Patrick Kane. Beaucoup de partisans d’Ovechkin seront présents au moins derrière leur écran pour assister au match contre Dallas cette nuit (16/12) et espérer voir le palier franchi.



Après une douche de bière reçue dans les vestiaires, le joueur a remercié ses coéquipiers et s’est dit soulagé d’avoir passé ce palier. Comme dit l’entraîneur de l’équipe, Anthony Mantha dans une interview, le sujet des succès d’Ovechkin n’est pas souvent abordé dans l’équipe et lui-même ne semble pas se préoccuper d’être à ce point historique. Ces paliers sont un soulagement pour lui et l’occasion de « repartir à la chasse » du suivant tranquillement.





Dollars for Hockey



Autre sujet important qui semble se profiler pour l’ordre du jour de la réunion de Palm Beach en Mars prochain, outre la règlementation des buts à la Michigan, et autres petites nouveautés, une discussion sur la hausse du plafond salarial de un million est envisagée. Il devrait atteindre 83.5 millions. Malgré cela, les joueurs, payés complètement lors de la saison tronquée, 2019-2020 à cause de la pandémie voient encore une partie de leur salaire reversé aux propriétaires des clubs qui eux, n’avaient pas reçu leur part lors de ce passage difficile. Il faudra donc attendre encore un peu, avant que la différence ne se sente. En tous les cas, le montant officiel pour la saison prochaine devra être annoncé en juin.





Buffalo comme jamais mais jamais devant



Depuis un mois, c’est l’équipe des surprises. Mis en lumières avec les exploits de Thompson, l’équipe ne parvient pas à se sortir des tréfonds du classement tout en brillant régulièrement. En effet, quand les Sabres gagnent, ils gagnent fort. 6-0 contre les puissants Golden Knights et les confortables 45 points accumulés. Le gardien, Anderson, signe le 43e blanchissage de sa carrière en arrêtant 40 tirs. Thompson marque encore. Après leur défaite contre le champion en titre (Colorado, si vous l’ignoriez, mais vous ne l’ignorez pas), la dernière fois, 4 buts à 6, ils enchainent avec une victoire à deux buts d’avance (4-2) le 16/12.

Les Sabres sont actuellement 21e, derrière les Florida Panthers et devant les canadiens.





D’ailleurs !





Ils s’insurgent, les canadiens.



Mis à terre contre Calgary mardi (le 13/12), Cole Caufield est revenu dans l’équipe après une blessure de choc avec T. Lewis. Seulement, cela n’empêche pas les canadiens de plonger. Il portait les espoirs de St-Louis, (à ne pas confondre avec l'équipe des Blues, évidemment) entraîneur principal, dans le match contre Ottawa. Malheureusement, ce dernier match n’a pas vu la victoire de l’équipe et cela a fait des houles, notamment après le deuxième tiers. Les Canadiens y ont enchainé cinq pénalités dont deux ont permis aux Sénateurs de marquer en power play. L’entraîneur a largement exprimé son mécontentement devant les journalistes sans toutefois blâmer directement les arbitres. « Vous avez-vu le match ? » répètait-il rhétoriquement lors de son passage devant les médias au moment de donner ses impressions. "Voilà. Ce sera ça ma réponse" conclut-il.











A leur décharge, l’équipe cherche encore sa construction idéale et St-Louis débute comme entraîneur. Sans doute le passage de la glace au costume derrière le banc est-il encore trop récent… En tous les cas, si les punitions infligées aux clubs sont assez lourdes ces temps, le jeu est encore à affiner au vu de la défaite contre Anaheim (depuis peu remplacée par Chicago à la dernière place du classement) : 2 à 5 sur la glace du Centre Bell à Montréal.















Trois premières équipes à l’est :



Toronto monte et n’est derrière les Devils que parce qu’elle a un match d’avance. En une semaine, ces derniers n’ont récolté qu’un seul point. Boston Bruins : 48 points, 29 matchs joués (23-4-2) New Jersey Devils : 44 points, 30 matchs joués (21-7-2) Toronto Maple Leafs : 44 points, 31 matchs joués (19-6-6)

Trois premières équipes à l’Ouest : Las Vegas Golden Knights : 45 points, 32 matchs joués (22-9-1) Dallas Stars : 41 points, 31 matchs joués (18-8-5) Winnipeg Jets : 39 points, 29 matchs joués (19-9-1)



Le plus beau but de la semaine



Arrivé à pleine vitesse de sa propre zone, l’attaquant est encadré par deux défenseurs. Après quelques secondes où le joueurs semble méditer son placement, un mouvement de poignet envoie le palet dans le fond des filets par le haut. Le mouvement est tellement rapide qu’il est presque invisible et on a l’impression, au premier visionnage que Tkatchuk n’a fait que faire riper le palet comme un ressort.



Matthew Tkatchuk des Florida Panthers (Vs Detroit Red Wings) le 09/12

Goalie : Alex Nedeljkovic









Le plus bel arrêt



Deux arrêts sur les bottes et au rebond du deuxième, amorcé par un coup de palette, le palet monte, Saros, le gardien finlandais lève la mitaine à la verticale, démontrant ses capacités d’anticipation. La performance a donc la double beauté d’un arrêt multiple en papillon et celle d’une mitaine originale empêchant un palet de rentrer dans les filets au-dessus des épaules. D’autant plus remarquable quand on sait que les tirs de face ne sont pas la spécialité du gardien au numéro 74.



Juuse Saros des Predators de Nashville (Vs Winnipeg Jets) le 16/12

Tireur : Kyle Connor

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nashville Predators (@predsnhl)