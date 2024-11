NHL : National Hockey League - AHL Hockey sur glace - NHL - Arrêt à main nue à Toronto Vendredi soir, à l'occasion de la rencontre entre Toronto Maple Leafs et Detroit Red Wings (3-1), Anthony Stolarz, le portier de Toronto après la perte de son gant, effectue un arrêt à main nue ! Source : NHL - @BR_OpenIce La redaction Posté par Hockey Hebdo le 10/11/2024 à 08:37 Tweeter



Anthony Stolarz just made a save WITH HIS BARE HAND 🫨 pic.twitter.com/XwW08AUo2K — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 9, 2024 © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur