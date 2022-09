Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS NHL - National Hockey League Hockey sur glace - NHL : Chára arrête sa carrière Le géant slovaque raccroche les patins Source : nhl.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/09/2022 à 13:12 Tweeter

Zdeno Chára met fin à sa carrière à 45 ans après 24 saison en NHL. Il a disputé 1680 matchs en NHL sous les couleurs des Islanders de New York, de Washington, d'Ottawa et surtout des Bruins de Boston dont il a été le capitaine pendant 14 saisons. C'est lui qui détient le record de matchs en NHL pour un défenseur.

Le natif de Trenčín a compté 680 points en NHL, 209 buts et 471 assistances. Chára a remporté la Stanley Cup en 2011 avec Boston et le trophée Messier (plus grand leadership) la même année et un trophée Norris qui récompense le meilleur défenseur en 2009. Il a également le plus souvent possible représenté la Slovaquie aux tournois internationaux et a d'ailleurs remporté deux médailles de bronze avec la sélection slovaque en 2000 et 2012.

Un rideau retombe sur une légende du hockey slovaque et mondial, le big Z raccroche ses patins.











