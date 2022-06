Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS NHL - National Hockey League Hockey sur glace - NHL : Colorado décroche la Stanley Cup L'Avalanche du Colorado remporte la Stanley Cup 2022 face à Tampa Bay Source : nhl.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/06/2022 à 09:23 Tweeter

En finale le Colorado affronte Tampa Bay, double champion en titre qui espère faire la passe de trois et devenir le premier club à le faire depuis les années 1980 (Islanders champions en 1980, 1981, 1982). Photo by Christian Petersen/Getty Images

Les deux premiers matchs joués à Denver voyait l'Avalanche l'emporter. Le premier a été difficile car il a fallu disputer une prolongation malgré une avance rapide de 2-0 pour les locaux. Burakovsky donne la victoire au Colorado après moins de 2 minutes de temps supplémentaire. Au match 2 l'Avalanche noyait les Floridiens 7-0 grâce à des doublés pour Nitchuchkin et Makar. Tampa rebondissait à domicile avec une nette victoire 6-2 grâce à quatre buts inscrits en deuxième tiers et 37 arrêts de Vasilievsky de nouveau transformé en muraille bleue et blanche. Le Lightning échouait de peu à égaliser dans la série et devait s'incliner sur le fil (3-2 en prolongation) au quatrième match sur un but de Nazem Kadri à peine revenu de blessure. Colorado pouvait conclure devant ses partisans en cinq parties mais Tampa Bay sauvait une première balle de match en l'emportant 3-2 à Denver avec deux points de Sergatchyov et Perry.

Hier se tenait à Tampa le match 6, le capitaine Stamkos met vite les locaux devant après moins de quatre minutes de jeu. MacKinnon inscrit son treizième but des playoffs dès la reprise du tiers médiant pour égaliser. Puis MacKinnon dévie pour Lehkonen qui donne l'avantage aux visiteurs. Le Lightning a perdu du jus et ne lance que 4 fois à la cage, pas assez pour déjouer Kuemper. L'Avalanche l'emporte et s'adjuge logiquement la Stanley Cup 2022, pas de troisième trophée consécutif pour Tampa Bay.

