NHL - National Hockey League Hockey sur glace - NHL : Le but de l'année ? Analyse du but qui sera sûrement le but de l'année dans la NHL, quand deux jeunes joueurs trouvent une alchimie parfaite, je vous l'avais annoncé, les Ducks on un énorme vivier de talent, attention à cette équipe dans le futur. mass Posté par Hockey Hebdo le 08/12/2021 à 10:19







