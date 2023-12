NHL : National Hockey League - AHL Hockey sur glace - NHL : Les capitals déménagent ! C’est désormais officiel les Capitals de Washington déménagent. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs Valentin Oschlut Posté par Hockey Hebdo le 14/12/2023 à 13:23 Tweeter Le propriétaire Ted Leonsis également possesseur de la franchise NBA des wizards de Washington veut déménager c’est deux franchises dans le Nord de la Virginie et plus précisément à Alexandria selon les dernières rumeurs.



Ce déménagement serai dans le but surtout d'obtenir une nouvelle arena construit sur mesure d'ici à 2028. Aucune date de déménagement officiel a cependant été annoncé











