NHL - National Hockey League Hockey sur glace - NHL : Les Flyers ne gardent pas Roussel Les Flyers ont mis fin au contrat d'essai d'Antoine Roussel Posté par Hockey Hebdo le 01/10/2022 à 13:12

Antoine Roussel avait signé un contrat d'essai avec Philadelphie et a participé au camp d'entraînement des Flyers. L'équipe de Pennsylvanie a mis fin hier au contrat d'essai avec le Français qui n'a pas convaincu après dix jours et deux matchs amicaux dans le chandail orange.

A 32 ans, Roussel se retrouve donc sans équipe alors que le début de la saison NHL est prévu dans une semaine. Il a déclaré qu'il n'était pas prêt à prendre une décision tout de suite pour la suite de sa carrière.











