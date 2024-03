Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS NHL : National Hockey League - AHL Hockey sur glace - NHL : Montréal s'impose Cette rencontre était en même temps une soirée hommage pour Samuel Montembeault ce mardi soir contre les coyotes de l’Arizona. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction Valentin Ochlust Posté par Hockey Hebdo le 03/03/2024 à 17:30 Tweeter



Un match dominé dans l’ensemble par les coyotes tant en terme de possession du palet que dans le nombre de tir sur l’ensemble de la rencontre, 38 pour les coyotes contre 21 seulement pour Montreal. Mais c’est malgré tout le tricolore qui s’impose 4 but a 2 face a l’équipe de l’Arizona.



Le match a été dans l’ensemble discipliné, peu d’accrochage et aussi peu de pénalité des deux bords. Deux pour Juraj Slafkovsky pour bâton haut dans le premier et deuxième tiers, deux minutes à chaque fois. Et Josh Anderson dans le troisième tiers pour faire trébucher également deux minutes.

Le premier choix de la draft 2022 connaît en ce moment un cruel manque de discipline, il en est en effet à sa cinquième infraction sur ses 4 derniers match.



Du côté des buts inscrit nous avons trois des 4 but marqué par le CH en contre attaque en duel avec le gardien. Connor Ingram le cerbère des coyotes qui s’est retrouvé en difficulté ce mardi soir c’est incliné face a Joel Armia en première période, son dixième de la saison, assisté par Alex Newhook et Joshua Roy, c’est ensuite Jordan Harris qui trouve le chemin des filets en deuxième tiers, son deuxième de la saison sans aide cette fois ci. Les coyotes réduiront la marque a 2-1 durant cette période but de Alex Kerfoot son neuvième de la saison, assisté par J.J Moser et Nick Schmaltz.



Enfin en troisième tiers c’est d’abord le CH qui creuse l’écart encore sur un contre par l’intermédiaire de Tanner Pearson, son cinquième de la saison, assisté par Jordan Harris et Jake Evans. Avant de voir l’écart se réduire une nouvelle fois par l’intermédiaire de Nick Bjugstad son treizième de la saison, assisté par Matias Maccell et Micheal Kesselring, 3-2 Montreal à ce moment-là.



Enfin Nick Suzuki vient crucifier le Coyotes en cage vide à 3 secondes de la fin de la rencontre, son 23 de la saison, assisté par Joel Armia et Jake Evans. Le capitaine conclu donc une belle soirée pour le Tricolore qui l’emporte 4-2 et qui met fin par la meme occasion a une série de cinq défaite consécutive.



Coté des étoiles du match nous retrouvons en premières étoiles un Samuel Montembault qui réalise ce soir la une performance de grande classe avec des arrêts spectaculaires, et qui aura donc bloqué 36 tir sur 38. Cette saison le québécois est entrain de prendre une autre dimension avec notamment une fiche a 90.41% d’arrêt en 28 rencontres joué pour le moment.



En effet c'était la soirée « bobblehead » cette fois ci dédié au cerbère du CH, offert par l'organisation au 8000 premiers partisan à franchir les portes du centre bell.

