NHL : National Hockey League - AHL Hockey sur glace - NHL : News des Canadiens Un échange à Montréal Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs Valentin Ochlust Posté par Hockey Hebdo le 05/02/2024 à 07:08 Tweeter Sean Monahan échangé à Winipeg par les canadiens contre un choix de première ronde en 2024 et un choix conditionnel le de troisième ronde en 2027.



Acquis en 2022 par Montréal, l'attaquant canadien a joué 49 match depuis le début de la saison avec le tricolore pour 13 but marqué et 22 mention d'assistance.











