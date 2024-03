NHL : National Hockey League - AHL Hockey sur glace - NHL : news des Canadiens. Fin du ménage au trois Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs Valentin Ochlust - Montréal Posté par Hockey Hebdo le 10/03/2024 à 19:11 Tweeter Jake Allen échangé par le canadiens de Montréal au New Jersey devils contre un choix de troisième ronde.

Cette saison le canadien a joué 21 rencontre pour 6 victoires et un pourcentage d’arrêt a 0.892%.

Le récipiendaire de la coupe molson (joueur du mois du canadiens de Montréal) du mois d’octobre ira donc continuer sa carrière du côté du New Jersey.

Bonne continuation a lui.

