A l’est : un départ fulgurant des Bruins de Boston.



A 14 points après 15 jours de match, première de la conférence de l’Est, l’équipe en jaune et noir termine le mois d’octobre sur sa cinquième victoire d’affilée. Les derniers matchs ont été marqués par la flamboyance de quelques joueurs bien connus. Par exemple, Pastrnak particulièrement en forme cumule tranquillement 17 points depuis l’ouverture de la saison (ce qui fait de lui le meilleur pointeur de la ligue cette année pour le moment) et Brad Marchand revient de convalescence un mois avant l’heure pour un match incroyable où il signe un doublé avec son sourire de petit diable. Mention spéciale pour les gardiens également : Ullmark et Swayman se relaient pour fermer les cages de Boston avant de fêter les victoires avec leur traditionnel câlin entre goalies.



L’équipe de l’ours est par ailleurs suivie à quatre points d’écart par Philadelphie et les NewJersey Devils, toutes les deux à 10 points. Le finaliste de la saison précédente, le Lightning de Tampa Bay est, quant à lui, dernier du classement et exaequo à 8 points avec son adversaire en finale de l’année d’avant, Montréal.



A l’ouest : Vegas Baby !



14 points aussi pour les chevaliers en tête du classement. Ils finissent la semaine avec un match triomphant contre des Ducks bien en peine. Thompson blanchit en renvoyant les 29 tirs du match tandis que les gars du champ vont glisser quatre rondelles entre les jambes du gardien adverse. L’ancien des Coyotes, signé cette saison, Phil Kessel, profite du match victorieux contre les Sharks de San José pour marquer son 400e but.



L’équipe du Nevada est suivie par les Dallas Stars à 11 points, puis par un trio à 10 : Winnipeg, Calgary et Edmonton. A Anaheim les canards coulent, et en Arizona ce sont les coyotes qui peinent à se maintenir à la surface.



Le Wild, encore dans le ventre mou, semble cependant sur une bonne lancée depuis les trois derniers matchs durant lesquels Fleury est passé de statistiques très moyennes à un très joli ,929. Un beau retour pour ce gardien à la bonne humeur indéfectible.

But de la semaine : Justin Danforth des Colombus Blue Jackets (vs Nashville Predators) le 21/10 à 52’07

Goalie : Kevin Lankinen

Une petite merveille de précision dans l’urgence alors que l’attaquant fait un vol plané dans le slot. Il est déjà affalé à cinq mètres de la cage quand la rondelle passe au-dessus de l’épaule du gardien.



Arrêt de la semaine : Juuse Saros, gardien des Predators de Nashville (vs Philadelphia Flyers) le 23/10

Tireur : Joel Farabee

Le pointeur de Philadelphie arrive comme une balle de fusil au poteau gauche de Saros alors en papillon au bout de sa zone. Son tir va droit dans l’angle de la cage entre la ligne et la botte. C’est sans compter les réflexes incroyables du gardien qui se jette en arrière et balaye le palet à quelques millimètres de la ligne d’un puissant coup de crosse. Il n’aurait pas fait mieux avec des yeux derrière la tête.



