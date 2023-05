NHL - National Hockey League Hockey sur glace - NHL - Résultats Finales de conférences Chevaliers contre Fauves en tête - Ouragans et Etoiles éliminés Source : Nhl.com / Instagram / Twitter Roxane Posté par Hockey Hebdo le 30/05/2023 à 20:43 Tweeter Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NHL Europe (@nhleurope)





Victoire en 4 matchs pour les Panthers : Un balayage radical



Match 1 : 3 - 2

Match 2 : 2 - 1

Match 3 : 1 - 0

Match 4 : 4 - 3



Les prestations des Ouragans de la Caroline ne laissent personne indifférent.



Big damage from the Carolina Hurricanes pic.twitter.com/TptXiFF80V — ryan (@Turnovachain) May 23, 2023





Les Golden Knights soufflent enfin !



Après avoir mené la série 3 - 0, à un match de balayer Dallas en suivant les traces des Panthers, les chevaliers ont perdu deux fois d'affilée, laissant poindre un petit espoir chez les Stars. Espoir rincé cette nuit : c'est bien en doré que l'Est se présente à la finale.



Match 1 : 4 - 3

Match 2 : 3 - 2

Match 3 : 0 - 4

Match 4 : 2 - 3

Match 5 : 2 - 4

Match 6 : 6 - 0



Quoi de mieux, d'ailleurs, qu'un goalie heureux pour illustrer cette victoire ?

Adin Hill, avec ses 23 blanchissages, pour sa première saison pleine en NHL. A 23-save shutout performance that sees the @GoldenKnights advance to the #StanleyCup Final. 🧱@Adin_Hill. What a story. pic.twitter.com/NAkLWinctj — NHL (@NHL) May 30, 2023

A suivre : analyses, détails et news sur les finales de Conférences