NHL - National Hockey League Hockey sur glace - NHL : retour sur la fin des pré-playoffs On revient sur la fin des pré-playoffs, les derniers qualifiés et comment se dessine les playoffs. On parle auusi du match fou entre les Toronto Maple Leafs et les Blue jackets de Columbus. mass Posté par Hockey Hebdo le 09/08/2020 à 12:15 Tweeter







https://twitter.com/jeudepuissance / https://www.youtube.com/channel

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo