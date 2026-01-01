|
|Hockey sur glace - NHL: Antoine Roussel à la rencontre d'Alexandre Texier
|Antoine Roussel, désormais consultant pour la chaîne canadienne TVA Sports, est allé à la rencontre d'Alexandre Texier avant le match des Canadiens contre les Red Wings de Detroit.
|Source : TVA Sports
La rédaction/jcs
Hockey Hebdo
|le 11/01/2026 à 11:11
Un grand merci à Antoine pour cette interview ! (Il faudra juste revoir ta prononciation de la commune de naissance d'Alexandre 🙂 )
Alexandre Texier sort de deux matchs à 3 points chacun, dont un triplé (hat-trick) lors du dernier match contre les Panthères de Floride. Après cette interview, les Canadiens se sont inclinés à domicile sur le score de 4-0 contre Détroit.
