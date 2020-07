NHL - National Hockey League Hockey sur glace - NHL: Flames vs Jets Prsentation du tour prliminaire entre les Calgary Flames vs les Winnipeg Jets. Johnny Gaudreau et ses coquipiers devront russir retrouver leur forme d'il y a deux ans pour pouvoir battre Connor Hellebuyck, un des meilleurs gardien de la saison. mass Post par Hockey Hebdo le 19/07/2020 08:11 Tweeter







