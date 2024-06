Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur Hockey sur glace - Nice Mineur RECHERCHE SON ENTRAINEUR GENERAL. Hockey sur glace - Recrutement Entraîneur Général - Nice Hockey Club. Source : Annonce de Nice Mineur La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 07/06/2024 à 11:00 Tweeter Dans le cadre de son développement et de sa structuration, le Nice Hockey Côte d'Azur Association recherche, pour la saison 2024-2025 et les suivantes, son entraineur général (H/F) pour diriger l'équipe technique Hockey Mineur : Intitulé du poste : Entraineur de Hockey sur Glace

Entraineur de Hockey sur Glace Type de contrat : CDD ou CDI à temps complet

CDD ou CDI à temps complet Temps de travail : Horaires en fonction des entrainements et des compétitions

Horaires en fonction des entrainements et des compétitions Rémunération : à déterminer en fonction du profil (diplômes et expérience)

Missions principales : Mettre en œuvre la politique sportive décidée par le bureau directeur dans le respect de la philosophie de la Ligue

Préparer et animer les séances d'entraînement

Coacher les équipes et participer à l'organisation des événements et compétitions

Organiser les actions de recrutement : forum des associations, JPO, animations dans les écoles, etc... Préparer et participer aux manifestations organisées par le club : stages, tournois, « démo » et actions de promotion du hockey...

Participer aux actions de Ligue et aux actions de formation

Prendre part aux échanges avec les partenaires du club (service des sports de la Mairie de Nice, Zone Sud-Est, Etablissements scolaires...) Formations requises : Entraineur diplômé DE ou BE 1 mention Hockey sur glace.

Permis B – pour les déplacements en minibus

Qualités appréciées : Passionné(e) par le hockey sur glace et le métier d'entraineur mineur,

Pédagogue, soucieux de développer tous les licenciés du club, capable de transmettre avec bienveillance l'esprit sportif : les valeurs de rigueur, de dépassement de soi mais aussi d'humilité, de respect, d'esprit d'équipe,

Dynamique, enthousiaste, capable d'entretenir un bon relationnel avec l'équipe encadrante et les membres du club.

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à :

pascal.margerit@gmail.com

tel 06 07 36 59 01



