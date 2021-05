Hockey Mineur : Nice (Les Aigles) Hockey sur glace - Nice Mineur recrute gardiens et joueurs. Hockey sur glace : Annonce recrutement saison 2021/2022 - Nice Source : Annonce de Nice La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 15/05/2021 17:27 Tweeter

Annonce de Nice



Dans la continuité de notre projet de développement, le Nice Hockey Côte d’Azur est à la recherche d’un gardien(ne) né(e) en 2006 et en 2007. Un double projet Etude et Hockey pourra être étudié.



Nous accueillons par ailleurs des joueurs(es) et gardien(nes) à partir de 2005 pour jouer avec nos équipes U17, U20 et éventuellement D3.



Si vous êtes intéressé(es), merci de contacter :



Stanislas Aubert

Entraîneur Général NHCA

stan.aubert@nicehockey.fr

hockey@nicehockey.fr

07.49.37.83.92





