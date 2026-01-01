



Dans le cadre de son développement et à l’horizon des jeux olympiques 2030, le Nice Hockey Côte d’Azur Association recherche, pour la saison 2026-2027, des joueurs pour compléter ses effectifs U18, U20 et D3 .



Si tu as envie de poursuivre tes études tout en continuant de vivre à fond ta passion pour le hockey, c'est à Nice que ça se passe !

Si tu es sérieux, avec une très bonne attitude et l’envie d’apporter une réelle différence sur la glace et en dehors, nul doute que le projet sportif du NHCA te conviendra ...



Et pour ceux qui veulent réellement aller plus loin, suivant le niveau et le profil, une passerelle avec l’équipe Senior MAGNUS peut être envisagée.

A ce jour, 5 jeunes joueurs évoluant en D3 ont eu l’opportunité de participer à des entrainements avec l’équipe professionnelle.



Outre le soleil de la Côte d’Azur, la ville de Nice possède beaucoup d’atouts, un super cadre de vie et dispose de nombreuses écoles et universités dans tous les domaines d’étude.



Scolarité, hockey et soleil, quel beau programme !



Si tu es intéressé ou si tu as besoins d’informations complémentaires, n’hésite pas à nous contacter par mail à l’adresse : hockey@nicehockey.fr

