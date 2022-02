Division 3 : Nice II (Les Aigles) Hockey sur glace - Nice recherche joueurs U20 et D3 - Saison 2022/2023 Hockey sur Glace - Recrutement joueurs U20 et D3 - Saison 2022/2023 - Nice Hockey côte d'azur Source : Annonce de Nice / bd La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 04/02/2022 à 11:45 Tweeter

Annonce de Nice Hockey Amateur

Dans le cadre de son développement et pour poursuivre son projet de formation entrepris depuis plusieurs saisons, le Nice Hockey Côte d'Azur Association recherche, pour la saison 2022-2023, des joueurs pour compléter son effectif U20 et D3. Si tu as envie de poursuivre tes études tout en continuant de vivre à fond ta passion pour le hockey, c'est à Nice que ça se passe !!!

Si tu es sérieux, avec une très bonne attitude et l'envie d'apporter une réelle différence sur le glace et en dehors, nul doute que le projet sportif du NHCA te conviendra ...

Et pour ceux qui veulent réellement aller plus loin, suivant le niveau et le profil, une passerelle avec l'équipe Senior MAGNUS peut être envisagée. Outre le soleil de la Côte d'Azur, la ville de Nice possède beaucoup d'atouts, un super cadre de vie et dispose de nombreuses écoles et universités dans tous les domaines d'étude.



Scolarité, hockey et soleil, quel beau programme !



Si tu es intéressé ou si tu as besoins d'informations complémentaires, n'hésite pas à nous contacter par mail à l'adresse : hockey@nicehockey.fr











