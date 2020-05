Hockey Mineur : Nice (Les Aigles) Hockey sur glace - Nice recrute joueurs U20 Hockey sur glace - Recrutement U20 - Les Aigles de Nice Source : Annonce de Nice La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 05/05/2020 09:15 Tweeter Pour la saison prochaine et pour continuer son développement, le Nice Hockey Côte d'Azur recrute pour compléter son effectif U20 excellence.



Selon votre niveau, vous pourrez également intégrer en plus l'équipe D3 et pourquoi pas l'équipe magnus.



Possibilité d’accompagnement pour un logement, pour l’inscription dans les nombreuses structures universitaires de la ville et pour la recherche d’un job étudiant.

Pour tous renseignements n'hésitez pas à contacter...



Yoann JACQUINOT

yoann.jacquinot@nicehockey.fr

ou

Stan AUBERT

stan.aubert@nicehockey.fr

