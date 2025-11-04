Ligue Magnus Hockey sur glace - Nice vs Angers - Reportage photos Galerie photos de la rencontre de la 12ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace. Source : Nice Patrick Giaume Posté par Hockey Hebdo le 01/11/2025 à 11:30 Tweeter



40 PHOTOS

Photographe : © Patrick Giaume



(cliquer pour accéder à la galerie complète) Photographe © Patrick Giaume

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour