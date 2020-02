Hockey Mineur : Nimes (Les Krokos) Hockey sur glace - Nîmes recrute gardien U13 et U15 Hockey sur Glace - Recrutement mineur - Les Krokos de Nîmes Source : Communiqué de Nîmes La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 24/02/2020 à 17:00 Tweeter

Nîmes recrute un gardien U13 et un gardien U15



CONTACT

Raphaël FACCHINI

nimeskrokosportshockey@gmail.com

06.51.99.56.68

Kroko Sports 140 avenue Georges Dayan, 30900 NÎMES Directeur Sportif Hockey sur glace06.51.99.56.68Kroko Sports 140 avenue Georges Dayan, 30900 NÎMES

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo