Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - National League Hockey sur glace - NL: G. Descloux et T. Fohrler commotionnés Source : MSL La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 03/11/2022 à 11:51 Tweeter

Liste des joueurs blessés par club, ajournée au 03.11.2022



Ajoie

Lilian Garessus, attaquant: haut du corps, absence pour une durée indéterminée



Ambrì-Piotta

Stefan Müller, gardien: hanche, retour prévu courant janvier

Marco Müller, attaquant: genou, 01.10.2022, retour prévu fin octobre

André Heim, attaquant: main, 29.10.2022, retour prévu fin décembre

Rocco Pezzullo, défenseur: commotion cérébrale, 29.10.2022, absence pour une durée indéterminée

Tobias Fohrler, défenseur: commotion cérébrale, 03.11.2022, absence pour une durée indéterminée



Berne

Marco Lehmann, attaquant: absence pour une durée indéterminée

Mika Henauer, défenseur: épaule, retour prévu fin octobre

Dominik Kahun, attaquant: absence pour une durée indéterminée



Bienne

Mike Künzle, attaquant: commotion cérébrale, en entrainement de récupération

Etienne Froidevaux, attaquant: ligament interne, en entrainement de rééducation

Joren van Pottelberghe, gardien: ligaments croisés, en entrainement de récupération



Davos

Dino Wieser, attaquant: commotion cérébrale, absence pour une durée indéterminée



Fribourg-Gottéron

Reto Berra, gardien: dos, retour prévu fin janvier 2023



Genève-Servette

Arnaud Jacquemet, défenseur: haut du corps, absence pour une durée indéterminée

Christophe Cavalleri, attaquant: haut du corps, absence pour une durée indéterminée

Sami Vatanen, défenseur: bas du corps, 13.10.2022, retour prévu début janvier 2023

Gauthier Descloux, gardien: commotion cérébrale, 03.11.2022, absence pour une durée indéterminée



Kloten

Jordan Schmaltz, défenseur: haut du corps, absence pour une durée indéterminée

David Reinbacher, défenseur: bas du corps, absence pour une durée indéterminée

Harrison Schreiber, attaquant: absence pour une durée indéterminée

Dario Meyer, attaquant: bas du corps, 15.09.2022, retour prévu début octobre



Langnau

-



Lausanne

Emilijus Krakauskas, attaquant: ligaments, 22.09.2022, absence pour une durée indéterminée

Michael Raffl, attaquant: bas du corps, 22.09.2022, absence pour une durée indéterminée



Lugano

Julian Walker, attaquant: jambes, retour prévu courant mars

Daniel Carr, attaquant: COVID long, absence pour une durée indéterminée

Calle Andersson, attaquant: bas du corps, 29.09.2022, absence pour une durée indéterminée (au moins 2 semaines)



Rapperswil-Jona

Sandro Forrer, attaquant: commotion cérébrale, absence pour une durée indéterminée

Nathan Vouardoux, défenseur: absence pour une durée indéterminée

Yannick Brüschweiler, attaquant: absence pour une durée indéterminée

Janis Elsener, défenseur: absence pour une durée indéterminée



Zürich

Dominik Diem, attaquant: haut du corps, 11.10.2022, absence pour une durée indéterminé (semaine après semaine)



Zug

Reto Suri, attaquant: genou, retour prévu courant août © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo