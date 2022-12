Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - National League Hockey sur glace - NL: Keanu Derungs vers Kloten Voici l'état des roster des 14 équipes de National League pour la saison 22-23, au 7 décembre 2022. La dernière annonce est celle de l'arrivée de l'attaquant Keanu Derungs (ex-Genève-Servette) dans les rangs du EHC Kloten. Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 07/12/2022 à 07:43 Tweeter

Voici les gardiens et joueurs qui sont sous contrat pour la saison 2022-2023 avec leurs clubs, avec quelques rumeurs. Les nouvelles arrivées sont signalées en gras-rouge. Les informations concernant la tenue de la saison de National League seront également publiées dans cette news.

Cette première saison à quatorze équipes implique également la possibilité d'aligner six joueurs étrangers, ainsi que la suppression du concept de licence suisse. Le mode de championnat a également quelque peu changé (lire ici). Par exemple, il a été décidé que, jusqu'à nouvel ordre, les matchs de barrage promo/relégation Swiss League/National League se joueront à quatre étrangers.

Le championnat de première division a débuté le 14 septembre 2022 (première semaine à retrouver ici). Vous pouvez retrouver le programme complet de la saison dans notre article dédié et une liste ajournée des blessés dans l'élite suisse.

HC Ajoie

Gardiens: Tim Wolf, Damiano Ciaccio

Défenseurs: Alain Birbaum, Kevin Fey, Jordane Hauert, Jérôme Gautier-Leduc, Bastien Pouilly, Anthony Rouiller, Thomas Thiry ( Terrence James Brennan, Valentin Pilet

Attaquants: Guillaume Asselin, Kevin Bozon ( Frédérik Gauthier, Fabio Arnold, Martin Martin Bakoš

: Tim Wolf, Damiano Ciaccio: Alain Birbaum, Kevin Fey, Jordane Hauert, Jérôme Gautier-Leduc, Bastien Pouilly, Anthony Rouiller, Thomas Thiry ( lire ici ),: Guillaume Asselin, Kevin Bozon ( lire ici ), Ian Derungs, Philip-Michaël Devos, Lars Frei, Thibault Frossard, Lilian Garessus, Jonathan Hazen, Ueli Huber, Gilian Kohler, Steven Macquat, Matteo Romanenghi, Reto Schmutz, Gregory Sciaroni, Mathieu Vouillamoz, HC Ambrì-Piotta Gardiens: Benjamin Conz, Janne Juvonen, Stefan Müller (prêté au HCB Ticino Rockets / Swiss League), Noah Patenaude

Défenseurs: Yanik Burren, Isacco Dotti, Zaccheo Dotti, Tobias Fohrler, Rocco Pezzullo, Kilian Zündel, Tim Heed, Dario Wüthrich (jusqu'à fin décembre)

Attaquants: Dario Bürgler, Filip Chlapík, Daniele Grassi, William Hedlund, André Heim, Valentin Hofer, Johmmy Kneubühler, Diego Kostner, Inti Pestoni, Noele Trisconi, Dominic Zwerger, Jesse Virtanen, Lionel Marchand, Michael Spacek, Nick Shore, Brendan McMillan, Simon Marha (prêté au HCB Ticino Rockets / Swiss League) SC Bern Gardiens: Daniel Manzato, Philip Wüthrich, Andri Henauer

Défenseurs: Eric Gelinas, Beat Gerber, Colin Gerber, Mika Henauer, Romain Loeffel, Nick Meile (SC Bern Future / U20-Elit), Christian Pinana, Ramón Untersander, Jesse Zgraggen, Cody Goloubef

Attaquants: Thierry Bader, Christopher DiDomenico, Ronny Dähler, Joshua Fahrni, Noah Fuss, Dominik Kahun, Marco Lehmann, Simon Moser, Santiago Näf, Fabian Ritzmann, Vincent Ryser, Tristan Scherwey, Joël Vermin, Vincent Ryser (prospect), Oscar Lindberg, Benjamin Baumgartner, Colton Sceviour, Tyler Ennis

EHC Biel-Bienne Gardiens: Simon Rytz, Joren van Pottelberghe, Harri Säteri

Défenseurs: Luca Christen, Noah Delémont, Beat Forster, Robin Grossmann, Viktor Lööv, Yannick Rathgeb, Noah Schneeberger, Yanick Stampfli, Alexander Yakovenko

Attaquants: Damien Brunner, Luca Cunti, Etienne Froidevaux, Gaëtan Haas, Luca Hischier, Fabio Hofer, Tino Kessler, Mike Künzle, Jesper Olofsson, Toni Rajala, Jere Sallinen, Elvis Schläpfer, Riley Sheahan

HC Davos Gardiens: Sandro Aeschlimann, Gilles Senn

Défenseurs: Davyd Barandun, Klas Dahlbeck, Dominik Egli, Michael Fora, Oliver Heinen, Sven Jung, Tim Minder, Magnus Nygren, Thomas Wellinger

Attaquants: Andres Ambühl, Leon Bristedt, Jannik Canova, Enzo Corvi, Chris Egli, Yannick Frehner, Gian-Marc Hammerer , Simon Knak, Valentin Nussbaumer, Raphael Prassl, Dennis Rasmussen, Nino Russo, Julian Schmutz, Matej Stransky, Dino Wieder, Marc Wieser, Joakim Nordström, Claude Paschoud

Fribourg-Gottéron Gardiens: Reto Berra, Connor Hughes, Loïc Galley (prêté au EHC Winterthur / Swiss League), Jeffrey Meier

Défenseurs: Benjamin Chavaillaz, Raphael Díaz, Mauro Dufner, Ryan Gunderson, Benoit Jecker, Dave Sutter, Juuso Vainio, Simon Seiler

Attaquants: Christoph Bertschy, Andrei Bykov, Jacob de la Rose, David Desharnais, Mauro Jörg, Nathan Marchon, Killian Mottet, Matthias Rossi, Sandro Schmid, Julien Sprunger, Marcus Sörensen, Samuel Walser, Janne Kuokkanen, Victor Rask

: Sandro Aeschlimann, Gilles Senn: Davyd Barandun, Klas Dahlbeck, Dominik Egli, Michael Fora, Oliver Heinen, Sven Jung, Tim Minder, Magnus Nygren, Thomas Wellinger: Andres Ambühl, Leon Bristedt, Jannik Canova, Enzo Corvi, Chris Egli, Yannick Frehner, Gian-Marc Hammerer , Simon Knak, Valentin Nussbaumer, Raphael Prassl, Dennis Rasmussen, Nino Russo, Julian Schmutz, Matej Stransky, Dino Wieder, Marc Wieser, Genève-Servette HC Gardiens: Gauthier Descloux, Robert Mayer Défenseurs: Giancarlo Chanton, Arnaud Jacquemet, Roger Karrer, Simon Le Coultre, Marco Maurer, Sandis Smons, Henrik Tömmernes, Mike Völlmin, Sami Vatanen Attaquants: Benjamin Antonietti, Alessio Bertaggia, Eliot Berthon ( Teemu Hartikainen : Benjamin Antonietti, Alessio Bertaggia, Eliot Berthon ( lire ici ), Chrostophe Cavalleri, Josh Jooris, Marco Miranda, Marc-Antoine Pouliot, Vincent Praplan, Tanner Richard, Noah Rod, Deniss Smirnovs, Mathieu Vouillamoz (prêté au HC Ajoie / National League), Daniel Winnik, EHC Kloten Gardiens: Juha Metsola, Sandro Zurkirchen

Défenseurs: Luca Capaul, Lucas Ekestahl Jonsson, Gian Janett (prêté au HC Thurgau / Swiss League), Simon Kindschi, Matteo Nodari, Flurin Randegger, David Reinbacher, Nicholas Steiner (EHC Kloten / U20-Elit), Jorden Gähler (prêté au EHC Visp / Swiss League), Miro Aaltonen, Jesper Peltonen

Attaquants: Niki Altorfer, Jonathan Ang, Jordann Bougro ( Eric Faille, Dario Meyer, Martin Ness, Arttu Ruotsalainen, Jordan Schmaltz, Axel Simic, Keanu Derungs

: Luca Capaul, Lucas Ekestahl Jonsson, Gian Janett (prêté au HC Thurgau / Swiss League), Simon Kindschi, Matteo Nodari, Flurin Randegger, David Reinbacher, Nicholas Steiner (EHC Kloten / U20-Elit), Jorden Gähler (prêté au EHC Visp / Swiss League),: Niki Altorfer, Jonathan Ang, Jordann Bougro ( lire ici ), Alexei Dostoinov, Steve Kellenberger, Kevin Lindemann, Mochael Loosli, Marc Marchon, Patrick Obrist, Harrison Schreiber, Andri Spiller, SCL Tigers Gardiens: Luca Boltshauser, Stéphane Charlin, Damian Stettler (prêté au SC Langenthal / Swiss League)

Défenseurs: Cédric Aeschbach, Yannick Blaser (prêté aux GCK Lions / Swiss League), Claudio Cadonau, Samuel Erni, Tim Grossniklaus, Bastian Guggenheim, Anthony Huguenon, Vili Saarijärvi, Sebastian Schilt, Miro Zryd

Attaquants: Marc Aeschlimann, Pascal Berger, Nolan Diem, Livio Langenegger (prêté au EHC Visp / Swiss League), Oskars Lapinskis, Jan Neuenschwander, Harri Pesonen, Patrick Petrini, Dario Rohrbach, Aleksi Saarela, Flavio Schmutz, Jules Sturny, Keijo Weibel, Marc Michaelis, Floran Douay, Cody Eakin

Lausanne HC Gardiens: Tobias Stephan, Ivars Punnenovs, Viktor Östlund Défenseurs: Lukas Frick, Joël Genazzi, Martin Gernát, Andrea Glauser, Fabian Heldner, Igor Jelovac, Aurélien Marti, Dario Sidler, Virgile Thévoz Attaquants: Cody Almond, Benjamin Bougro (prêté au HC Sierre / Swiss League), Tim Bozon, Cory Emmerton, Michael Frolík, Jason Fuchs, Makai Holdener, Michael Hügli, Ronalds Kenins, Robin Kovács, Guillaume Maillard, Paulin Mainot (prêté au HC Sierre / Swiss League), Marco Pedretti, Nicolas Perrenoud, Damien Riat, Théo Rochette, Jiri Sekac, Miikka Salomäki, Michael Raffl, Daniel Audette, Richard Pánik

HC Lugano Gardiens: Niklas Schlegel, Thibault Fatton (prêté au EV Zug / National League jusqu'à fin décembre), Davide Fadani, Mikko Koskinen

Défenseurs: Santeri Alatalo, Calle Andersson, Samuel Guerra, Mirco Müller, Jari Näser, Elia Riva, Nicolò Ugazzi, Alessandro Villa, Bernd Wolf, Oliwer Kaski, Gabriel Mini (formation)

Attaquants: Mark Arcobello, Daniel Carr, Luca Fazzini, Jeremi Gerber, Raphael Herburger, Troy Josephs, Giovanni Morini, Marco Müller, Stéphane Patry, Yves Stoffel, Calvin Thürkauf, Julian Walker, Riccardo Werder, Loic Vedova, Gregory Bedolla, Gianluca Cortiana et Marco Zanetti (formation), Markus Granlund, Kris Bennett (prêté au HCB Ticino Rockets / Swiss League), Brett Connolly

SC Rapperswil-Jona Lakers Gardiens: Melvin Nyffeler, Robin Meyer

Défenseurs: David Aebischer, Inaki Baragano, Alain Bircher, Emil Djuse, Janis Elsener, Fabian Maier, Maxim Noreau, Leandro Profico, Rajan Sataric, Nathan Vouardoux

Attaquants: Yannick-Lennart Albrecht, Mats Alge, Yannick Brüschweiler, Petr Cajka, Roman Cervenka, Nico Dünner, Nando Eggenberger, Sandro Forrer, Nicklas Jensen, Dominic Lammer, Benjamin Neukom, Andrew Rowe, Jordan Schroeder, Gian-Marco Wetter, Jeremy Wick, Sandro Zangger, Tyler Moy

ZSC Lions Gardiens : Ludovic Waeber, Jeffrey Meier (prêté à Fribourg-Gottéron / National League, jusqu'à fin décembre), Simon Hrubec Défenseurs: Phil Baltisberger, Patrick Geering, Enzo Guebey, Mikko Lehtonen, Christian Marti, Noah Meier, Dario Trutmann, Yannick Weber

Attaquants: Sven Andrighetto, Justin Azevedo, Jérôme Bachofner, Chris Baltisberger, Simon Bodenmann, Dominik Diem, Denis Hollenstein, Denis Malgin, Willy Riedi, Garrett Roe, Reto Schäppi, Justin Sigrist, Kyen Sopa, Dean Kukan, Lucas Wallmark, Dean Kukan, Juho Lammikko, Alexandre Texier (lire ici)

EV Zug Gardiens : Leonardo Genoni, Luca Hollenstein, Thibault Fatton Défenseurs: Christian Djoos, Nico Gross, Niklas Hansson, Samuel Kreis, Arno Nussbaumer, Dominik Schlumpf, Livio Stadler, Rémi Vogel, Tobias Geisser, Dario Wüthrich (prêté à Ambrì-Piotta / National League jusqu'à fin décembre)

Attaquants: Dario Allenspach, Luca De Nisco, Fabrice Herzog, Grégory Hofmann, Carl Klingberg, Jan Kovar, Sven Leuenberger, Lino Martschini, Daniel Neumann (prêté aux Schwenninger Wild Wings / DEL), Brian O'Neill, Sven Senteler, Dario Simion, Devin Stehli, Reto Suri, Yannick Zehnder, Peter Cehlárik

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











