Suisse - National League : Genève (Genève-Servette HC) Hockey sur glace - NL 20-21: Présentation de Genève-Servette Avant la saison 2020/2021 de National League, la rédaction suisse de Hockey Hebdo présentera tour à tour chaque équipe de la première division suisse de hockey sur glace. Aujourd'hui nous nous intéressons au Genève-Servette HC. Source : MSL Cédric Martin Posté par Hockey Hebdo le 21/09/2020 à 10:00 Deniss Smirnovs (gauche) et Tyler Moy (en fond) seront dans l'effectif Grenat cette saison La première équipe que nous analysons est le Genève-Servette HC, brillant quatrième du dernier championnat et qui promet encore de belles émotions à ses supporters pour la saison 20-21.

5 - Genève-Servette

Pat Emond à la bande, le club de la cité onusienne a tout entre les mains pour confirmer la surprise de l’exercice 19-20. La jeune équipe genevoise a pris de la bouteille et, surtout, s’est considérablement renforcée durant l’été. C’est surtout en attaque que les Aigles font peur, sur le papier du moins, avec un contingent qui n’a pas grand-chose à envier à ceux des grosses cylindrées du championnat.

Tout d’abord, Linus Omark (33 ans), en provenance du Salavat (Daniel Winnik (35 ans), est resté fidèle au poste. Auteur de 22 buts la saison passée, le Canadien aux 861 matchs de NHL sera toujours un pion essentiel sur l’échiquier grenat. Son compatriote Eric Fehr (35 ans), centre à l’intelligence de jeu remarquable, apporte lui aussi toute son expérience acquise en 722 matchs de NHL. Rien de mieux pour encadrer des jeunes talents !



Mais ce n’est pas tout, les Genevois sont parvenus à obtenir du Lausanne HC deux joueurs d’impact contre plusieurs joueurs moins flamboyants (Tyler Moy (25 ans), né en Californie et drafté en 2015 par les Predators de Nashville, mais aussi Joël Vermin (28 ans) ! Meilleur joueur suisse du LHC, l’ancien centre du Lightning de Tampa Bay est capable d’inscrire une petite trentaine de buts par saison et fait partie des meilleurs centres suisses actuellement. Les Genevois sortent grands gagnants de ces échanges, du moins à court terme.

Joël Vermin n’arrive pas à Genève en terre inconnue. Il y retrouve un autre international suisse, Tanner Richard (27 ans), avec qui il est ami. Les deux compères ont notamment fait partie de l’organisation du Lightning de Tampa Bay ensemble. On citera encore le capitaine Noah Rod (24 ans), lui aussi international suisse, ou encore Deniss Smirnovs (21 ans), le tout grand talent d’origine lettone qui sort d’une saison à 8 buts pour sa toute première expérience en pro.

Devant le but, Genève-Servette a perdu Robert Mayer, parti à Davos. Mais le jeune et talentueux Gauthier Descloux (24 ans) ne sera pas seul pour affronter la nouvelle saison. Le club a intelligemment recruté le vétéran Daniel Manzato (36 ans), en provenance d’Ambrì-Piotta. Drafté par les Hurricanes de la Caroline en 2002, le Fribourgeois est un gardien doté d’une énorme expérience et qui sait se contenter d’un rôle de numéro 2. Une situation idéale pour encadrer et faire éclore les jeunes. Devant eux, la défense genevoise fait bonne figure. La seule présence du très complet Suédois Henrik Tömmernes (30 ans) permet aux fans de se réjouir, lui qui est possiblement le meilleur défenseur de la ligue. Quelques éléments d’expérience et quelques jeunes talents, comme bien sûr Simon Le Coultre (21 ans), forment un mélange idéal.



Sur le papier cette, équipe de Genève-Servette paraît bien armée pour terminer la saison dans la première moitié du classement. Certes, en 19-20 l'équipe était en surrégime, mais elle a clairement gagné en qualité durant l'été, notamment grâce aux échanges avec Lausanne. Et puis le coaching staff genevois sait comment travailler avec les nombreux jeunes présents dans le contingent. Pat Emond a fait toute sa carrière avec l'équipe U20 du club. Ce Genève-Servette sera difficile à battre et apportera bien des émotions à ses supporters.

Jesse Tanner (Chx-de-Fds), Jordan Caron (?), Tommy Wingels (retrait), Floran

Douay (Lausanne), Guillaume Maillard (Lausanne), Tim Bozon (Lausanne), Petr Cajka (Lausanne)

