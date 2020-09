Suisse - National League : Fribourg (Fribourg-Gottéron) Hockey sur glace - NL 20-21: Présentation de Gottéron Avant la saison 2020/2021 de National League, la rédaction suisse de Hockey Hebdo présentera tour à tour chaque équipe de la première division suisse de hockey sur glace. Aujourd'hui nous nous intéressons à Fribourg-Gottéron Source : MSL Cédric Martin Posté par Hockey Hebdo le 27/09/2020 à 08:59 Tweeter Yves Seira (archives) L'international Reto Berra saura défendre les cages fribourgeoise une année de plus Aujourd'hui, nous vous proposons la présentation de Fribourg-Gottéron.



7 - Fribourg-Gottéron

Christian Dubé est toujours à la bande à l’heure de débuter cette saison 20-21. L’ancienne grande vedette du championnat (839 points en 816 matchs pour Lugano, le SCB et enfin Gottéron, entre 2011 et 2015) n’a pas complètement changé l’ADN des Dragons, il s’est contenté de signer quelques transferts bien sentis. Passé à la barre en octobre 2019 après le licenciement de l’entraîneur Mark French, le GM fribourgeoisest toujours à la bande à l’heure de débuter cette saison 20-21. L’ancienne grande vedette du championnat (839 points en 816 matchs pour Lugano, le SCB et enfin Gottéron, entre 2011 et 2015) n’a pas complètement changé l’ADN des Dragons, il s’est contenté de signer quelques transferts bien sentis. Reto Berra (33 ans). Capable de gagner des matchs à lui tout seul, l’ancien gardien de l’Avalanche du Colorado, des Flames de Calgary, des Panthers de la Floride et des Ducks d’Anaheim est un blocker, régulièrement appelé en équipe nationale. Membre du cadre élargi de la Nati, ce solide arrière (195 cm pour 105 kg) signe un retour à Fribourg puisqu’il y avait fait une pige en 14-15, en licence B de La Chaux-de-Fonds. Le ministre de la défense, Philipp Furrer (35 ans), apporte toute l’expérience de ses 19 saisons en National League et de ses nombreux caps en équipe de Suisse. L’Américain Ryan Gunderson (35 ans), lui, ne joue pas loin de 25 minutes par match et est l’un des meilleurs défenseurs offensifs de la ligue. On notera encore le routinier Jérémie Kamerzin (32 ans) ainsi que le super talent David Aebischer (20 ans), de retour de QMJHL et à ne pas confondre avec son homonyme, l’entraîneur des gardiens et ancien vainqueur de la coupe Stanley David Aebischer. Pour renforcer sa défense, Christian Dubé a réalisé deux excellents transferts, compte-tenu du marché. Tout d’abord, il a recruté(26 ans) de Lugano pour compenser le départ d’Aurélien Marti à Lausanne. L’ancien attaquant des Senators d’Ottawa, qui peut jouer au centre et à l’aile, est un joueur d’énergie que l’on qualifiera de rock’n’roll. Le genre de joueur que l’on préfère avoir dans son équipe que contre soi. Ce transfert surprend un peu car Gottéron possède déjà un joueur intense dans ses imports avec le Suédois Daniel Brodin (30 ans). Auteur de 16 buts l’an dernier, il est plus un buteur que le Canadien. L’autre Suédois du contingent, Viktor Stålberg (34 ans), est passé de 54 points en 51 matchs avec le EVZ en 17-18 à « seulement » 31 points en 46 matchs la saison passée à Fribourg. L’arrivée de Chris DiDomenico met-elle en danger l’ancien vainqueur de la coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago (548 matchs en NHL, 84 buts) ? Le dernier import du continent est aussi un sacré client, puisqu’il s’agit du Canadien David Desharnais (34 ans), auteur de 299 points en 575 matchs de NHL. Souvent blessé et gêné par des commotions cérébrales, le légendaire attaquant de génie est actuellement le onzième meilleur pointeur de l’histoire de la National League, avec 646 points. Le fils de Vyacheslav Bykov (consultant pour le club), Andrei Bykov (32 ans), est aussi toujours présent. Killian Mottet (29 ans), trop inconstant pour intégrer durablement l’équipe nationale, a tout entre les mains pour devenir l’attaquant suisse numéro un des Dragons. Avec cette équipe, Gottéron a les moyens de ses ambitions et une qualification directe pour les play-off (sixième rang) n’est pas du tout exclue. Au niveau suisse,(34 ans) est toujours là, mais dans quelle condition physique ? Souvent blessé et gêné par des commotions cérébrales, le légendaire attaquant de génie est actuellement le onzième meilleur pointeur de l’histoire de la National League, avec 646 points. Le fils de Vyacheslav Bykov (consultant pour le club), Andrei Bykov (32 ans), est aussi toujours présent. Killian Mottet (29 ans), trop inconstant pour intégrer durablement l'équipe nationale, a tout entre les mains pour devenir l'attaquant suisse numéro un des Dragons. Avec cette équipe, Gottéron a les moyens de ses ambitions et une qualification directe pour les play-off (sixième rang) n'est pas du tout exclue. Dernière promotion 1980 Participation aux play-off 22 fois Taux de participation aux play-off 65% Titres dans l'ère play-off aucun Finales de play-off perdues 1992, 1993, 1994, 2013 Patinoire BCF Arena: 8'934 places Arrivées Chris DiDomenico (Langnau), Dave Sutter (ZSC Lions), Yannick Herren

(Lausanne), Connor Hughes (Langenthal/SL), Benoit Jecker (Lugano),

David Aebischer (Gatineau/QMJHL), Jordann Bougro (Zug), Gaétan

Jobin (Charlottetown/QMJHL) Départs Aurélien Marti (Lausanne), Marco Forrer (Zug), Lukas Lhotak (Rapperswil),

Ludovic Waeber (ZSC Lions), Flavio Schmutz (Langnau), Tristan Vauclair

