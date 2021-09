Suisse - National League : Ambrì-Piotta (HC Ambrì-Piotta) Hockey sur glace - NL 21-22: Présentation d'Ambri-Piotta Après le HC Ajoie, votre rédaction suisse s'est penchée sur un Ambrì-Piotta qui jouera dans une nouvelle patinoire. Cédric Martin Posté par Hockey Hebdo le 02/09/2021 à 09:00 Tweeter

Pour fêter l’entrée dans sa toute nouvelle patinoire, le HC Ambrì-Piotta espère retrouver les playoff cette saison. Avec les pre-playoff accessibles dès la dixième place de la saison régulière, cet objectif est tout à fait envisageable pour l’équipe du jeune entraîneur Luca Cereda !

Lors de ses deux dernières participations aux séries en 2014 et 2019, Ambrì s’était incliné au stade des quarts de finale. Pour faire mieux, le DS Paolo Duca a réalisé quelques transferts bien sentis afin d’améliorer tant qualitativement que quantitativement son équipe.



Défensivement, l’équipe est plutôt stable et a pu conserver sa pièce maîtresse, le capitaine Michael Fora. L’international suisse est le patron de la défense biancoblù et aurait sa place dans n’importe quelle formation du pays. Pour le soutenir, Ambrì-Piotta a recruté cet été l’expérimenté Juuso Hietanen. A 36 ans, le Finlandais découvrira la Suisse après 10 saisons en KHL, au Torpedo et au Dynamo Moscou. S’il n’a jamais patiné en NHL, il compte 612 matchs de KHL, 152 matchs de Liiga, 241 matchs de SHL, deux Olympiades ainsi que 7 championnats du monde avec son pays. L’autre transfert intéressant, c’est l’arrivée du talentueux Yanik Burren (24 ans) en provenance du SCB, qui pourrait bien se révéler en Léventine. Derrière cette défense, Ambrì pourra toujours compter sur le routinier Benjamin Conz, lequel reçoit le renfort de Damiano Ciaccio, un portier italo-suisse désormais bien établi en National League.



Mais c’est surtout en attaque qu’Ambrì-Piotta semble renforcé. Au niveau suisse, l’arrivée de Dario Bürgler (de Lugano) apportera de l’expérience (811 matchs dans la ligue tout de même) alors que l’enfant prodige du pays, Inti Pestoni, retrouve son club formateur après 5 ans à Zurich. Sa vitesse et son sens du jeu seront un atout non négligeable pour Luca Cereda. Au niveau des imports, le Canado-Américain Brandon Kozun débarque de KHL. Le natif de Los Angeles est un ailier de poche qui a tous les atouts pour performer en Suisse. Peter Regin quant à lui arrive du Jokerit, où il évoluait depuis 2015. A 35 ans, l’ancien centre danois des Ottawa Senators apportera toute son expérience et son leadership autant en match qu’hors glace. Avec les Daniele Grassi et autres Dominic Zwerger, Ambrì-Piotta a le un certain potentiel offensif, surtout que les Tessinois comptent toujours dans leur effectif le sniper canadien Matt D’Agostini. Longtemps blessé et auteur de seulement 8 matchs la saison passée, l’ancien des St. Louis Blues s'entraîne à nouveau et a les capacités pour redevenir l’un des tous meilleurs scoreurs de la ligue, sans aucun doute ! On notera encore l’arrivée très intéressante du jeune centre André Heim du SCB, lequel pourrait bien exploser s’il obtient du temps de glace et reçoit la confiance du coaching staff léventin.



Avec ce contingent, Ambrì-Piotta n’a à priori aucune chance de se hisser directement en séries en terminant dans le top-6. Mais une participation aux pré-playoff est tout à fait dans ses cordes. S’il est épargné par les blessures et si Benjamin Conz fait le job, Ambrì serait alors un candidat sérieux au passage en quarts de finale.

Fondation 1937 Dernière promotion 1985 Saisons depuis l'introduction des play-off 37ème sur 37 Participation aux play-off 20 fois Finales disputées 1999 Titres remportés aucun

