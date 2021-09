Suisse - National League : Bienne (EHC Biel-Bienne) Hockey sur glace - NL 21-22: Présentation du EHC Bienne Et maintenant, c'est au tour du club du Seeland, le EHC Bienne, qui veut se racheter après une saison 20-21 décevante. Cédric Martin Posté par Hockey Hebdo le 05/09/2021 à 16:00 Tweeter



EHC Bienne



Dans le Seeland, la saison dernière a laissé comme un sacré goût d’inachevé. Septième, le EHC Bienne a failli se qualifier directement pour les play-off, avant de se faire surprendre en pré-playoff par Rapperswil-Jona. Afin de rebondir, le club l’avantage de pouvoir à nouveau compteur sur son entraîneur à succès Antti Törmänen, absence la saison passée en raison d’un cancer. Ce retour est une victoire personnelle pour lui et aussi pour le club, qui a maintenu le poste et tout fait pour que le Finlandais puisse retrouver le banc seelandais cette saison. Respect !



Devant la cage, le numéro un sera Joren van Pottelberghe. A 24 ans, aux portes de la Nati, le cinquième tour de draft des Detroit Red Wings en 2015 a le potentiel pour éclater cette saison et devenir la pièce maîtresse de l’échiquier biennois. Devant lui, la défense s’est considérablement affaiblie durant l’été, principalement en raison du départ de Janis Moser aux Coyotes de l’Arizona. C’est pour cette raison que le GM Martin Steinegger a décidé d’aligner deux imports en défense (une troisième licence pourrait même être activée prochainement). Le premier choix biennois s’est porté sur le l’international suédois Viktor Lööv, qui sort de trois belles saisons de KHL à Helsinki, avec le Jokerit. Le deuxième import est le Russo-Kazakh Alexander Yakovenko. A seulement 23 ans, il retrouve la Tissot Arena après sa pige en 2019-20 (3 matchs en prêt par le Jukurit, où il a aussi évolué la saison passée en Liiga). Au niveau suisse, avec le vétéran Beat Forster (38 ans), le transfuge de Lausanne Robin Grossmann, le blueliner Yannick Rathgeb ou encore Kevin Fey, la défense a de la gueule.



Devant, Bienne ne manque pas de talent, c’est le moins que l’on puisse dire. Si Luca Cunti et l’ancien ailier des Detroit Red Wings et des New Jersey Devils Damien Brunner ont tendance à malheureusement souvent être blessés, le retour des Edmonton Oilers de Gaëtan Haas est un sacré coup pour les Biennois ! Avec l’ancien international autrichien Fabio Hofer (31 points la saison passée), le rugueux ailier Mike Künzle, la révélation du dernier championnat Michael Hügli ou encore le nouveau venu Etienne Froidevaux (du LHC), le club de la région des Trois-Lacs a un potentiel offensif de premier ordre. Surtout qu’il faut y ajouter le Finlandais Toni Rajala (110 buts pour Bienne depuis 2016), devenu culte à Bienne, mais aussi Jere Sallinen, fraîchement débarqué du Helsinki IFK. Drafté par Minnesota en 2009 (sixième tour), l’international finlandais de 30 ans est un leader, lui qui est passé par le Jokerit en KHL, Örebro en SHL où il arborait le C sur son maillot, puis Helsinki ces deux dernières saisons durant lesquelles il était aussi capitaine de la formation de Liiga.



Cette équipe biennoise sera donc à surveiller de très près. On sait tous ce que l’entraîneur Antti Törmänen peut tirer de ses équipes et celle-ci, vraiment, a fière allure sur le papier. Avec encore un import en défense pour remplacer Janis Moser, il faudra définitivement compter avec les Seelandais pour la lutte au top-6 !

Fondation 1939 Dernière promotion 2008 Saisons depuis l'introduction des play-off 21ème sur 37 Participation aux play-off 11 fois Finales disputées aucune Titres gagnés depuis l'introduction des play-off aucun













