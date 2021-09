Suisse - National League : Ajoie (HC Ajoie) Hockey sur glace - NL 21-22: Présentation du HC Ajoie Hockey Hebdo vous propose un petit tour d'horizon des forces en présence en Suisse, en commençant par le néo-promu, le HC Ajoie Cédric Martin Posté par Hockey Hebdo le 02/09/2021 à 07:00 Tweeter



HC Ajoie



A l’aube de cette nouvelle saison de National League qui s’annonce aussi passionnante qu’indécise, une chose semble entendue d’avance pour la plupart des suiveurs du hockey sur glace en Suisse : Le HC Ajoie, néo-promu, ne devrait pas échapper à la dernière place du classement.

Pour son retour dans l’élite, le club jurassien (qui vivra sa quatrième saison à ce niveau après 1988-89, 1989-90 et 1992-93) ne sera vraisemblablement pas à la fête avec ses moyens financiers limités et un contingent vraiment un peu trop juste. Cela dit la non prise de risque financier fait tout à fait sens de la part d’Ajoie, sachant qu’il n’y aura pas de relégation à l’issue de cette saison. Et quand on repense aux disparitions de clubs comme Coire, Bâle ou Herisau après leurs montées, cette stratégie semble la plus sage pour les Vouivres.



Sans gardien d’envergure à l’heure où nous écrivons ces lignes (Tim Wolf est actuellement le seul gardien confirmé sous contrat), c’est surtout la défense qui fait peur. Pour épauler le routinier de bientôt 36 ans Alain Birbaum (717 matchs au haut niveau mais qui retrouve l’élite après 6 saisons), Ajoie a recruté cet été le Québécois Jérôme Leduc. Âgé de 29 ans, troisième tour de draft des Buffalo Sabres en 2010, il jouait la saison dernière en Autriche, à Vienne. Hormis son expérience en AHL (257 matchs) et un court passage en République tchèque (2016-17), son expérience semble un peu légère pour un ministre d’une défense de National League.

Devant, le coach canado-suisse Gary Sheehan a jeté son dévolu sur le Québécois Guillaume Asselin. En provenance de Sierre et doté d’un pedigree plutôt limite pour la National League, il a su bluffer son monde la saison dernière lors de sa pige au Genève-Servette, inscrivant 6 buts en 5 matchs ! Arrivera-t-il à confirmer sur toute une saison dans le contexte jurassien ? Les Ajoulots compteront aussi toujours avec leur prolifique duo québécois formé de Jonathan Hazen et Philip-Michaël Devos. Mais si ces deux se trouvaient les yeux fermés sur la glace à l’échelon inférieur et contrairement à Guillaume Asselin, ils n’ont jamais marqué les esprits lors de leurs piges respectives en National League (en 2017-18 à Fribourg pour Devos et Ambrì pour Hazen). Parviendront-ils à faire la différence à ce niveau ? Rien n’est moins sûr.

Comme en défense, le manque de profondeur de banc sera un réel handicap pour les Bruntrutains car au niveau suisse, seuls quelques rares joueurs jouissent d’une expérience en National League. Avec ses 536 parties pour Davos, Bienne et Langnau, le rugueux Mathias Joggi (qui pourrait bien être aligné en défense pour faire le nombre) est, avec les recrues Martin Ness (de Rapperswil-Jona) et Matteo Romanenghi (de Lugano), l’un des rares éléments du contingent offensif à avoir un vrai vécu à ce niveau…



Pour nous, Ajoie va au-devant d’une saison longue et compliquée. Il faudrait un vrai miracle pour que l’équipe puisse viser la dixième place et donc les pré-playoff. Mais Ajoie doit voir cette saison comme un apprentissage en vue de la saison prochaine, au bout de laquelle la relégation pourrait être rétablie. Quoi qu’il arrive, le Jura sera derrière son club, lui qui est un vrai territoire à forte tradition de hockey sur glace.

Fondation 1973 Dernière promotion 2021 Saisons depuis l'introduction des play-off 4ème sur 37 Participation aux play-off jamais Finales disputées aucune Titres remportés aucun

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo