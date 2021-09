La saison 2020-2021 dua eu à envier à la campagne précédente. Une place de play-offs non-acquise en 2e saison, ce n'était pas du gâchis, selon nous. Il s'agissait simplement de remettre les pendules à l'heure. Cette saison, le HCD prendra en maturité et aura les capacités de jouer le Top 5 de National League, selon nous. Notamment avec l'arrivée d'un nouvel appui: Jan Alston , en provenance du Lausanne HC comme directeur technique.C'est un problème de riche que celui des gardiens. Sous contrat, la formation grisonne a: Sandro Aeschlimann (correct la saison passée), Robert Mayer (décevant en saison régulière) et... Gilles Senn , de retour d'Amérique du Nord. Les attentes seront très élevées autour de ce dernier et sa courte expérience dans les États du New Jersey et de New York seront d'un certain atout. En complément, le très jeune Mathieu Croce (2003) formé dans la région genevoise, est inclus dans le cadre élargi et engagé dans le championnat U20. Les quatre portiers seront une année de plus accompagnés par Peter Mettler , au service du club depuis 2019.Devant les gardiens, Thomas Wellinger rentre au bercail. Le grande frère Roman revient dans le club de ses débuts, après un voyage entre les cantons de Berne, Bâle et du Tessin. Le travailleur de fond (peu de points et de pénalités) avec une bonne première passe, conservera une place basse dans l'effectif des Bouquetins. Avec un instinct plus offensif, Dominik Egli est arrivé cet été en provenance des Rapperswil-Jona Lakers. L'homme au 44 passes décisives en saisons 19-20 et 20-21, sera un argument d'impact, notamment en avantage numérique. Comme forces supplémentaires, Jesse Zgraggen donnera à nouveau ses arguments aux adversaires du club.Côté offensif, le HC Davos accueille de jeunes et puissants attaquants. En milieu de saison passée, le Biennois Valentin Nussbaumer a pu passer un step supérieur dans son jeu, avec une utilisation beaucoup plus offensive. Les attentes du coaching staff seront probablement élevées pour l’exercice 2021-2022. Mathias Bromé , nouvel import suédois du HCD, est décrit comme un ailier rapide et agissant dans les deux sens de la patinoire. Il sera très certainement aligné avec le colosse du hockey suisse, Andres Ambühl . Un autre Suédois a été acquis durant la pause estivale, il s’agit de Dennis Rasmussen . Il vient de passer trois ans en KHL (page spéciale). Centre étranger, il s’assurerait une place dans le premier ou second bloc offensif. Le dernier arrivé de l’étranger, Matěj Stránský , Tchèque de son état, aura également un rôle intéressant à jouer. Axel Simic (1999) est également nouveau dans le Davos Eisstadion. Principalement utilisé en Swiss League par la formation des ZSC Lions/GCK Lions, il a eu peu de temps de jeu dans l’élite helvète et peut enfin prendre sa part du gâteau dans la formation grisonne. Les jeunes Simon Knak (2002) et Fabian Ritzmann (2002) auront également leur chance dans l’alignement. Particulièrement, le premier nommé repêché en 2021.