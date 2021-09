Après une difficile saison 20-21 financièrement (nul besoin d'en exprimer les raisons), leet son directoire mené par Markus Lüthi font face à deux défis: 1. Tenir la maison et 2. Ne pas faire pâle figure au classement final. Bien malgré elle, la directrice sportive Florence Schelling a été remplacée dans ses fonctions par Andrew Ebbett, de retour chez les Ours. Il s'agit de sa première expérience hors-glace pour un club.Chez les gardiens, le désormais ex-Genève-Servette, Daniel Manzato aura un second rôle. Il oeuvrera dans l'ombre et certainement pour le développement du jeune bernois Philip Wüthrich (23 ans). 14 ans d'expérience les différencie. Le néophyte sera certainement très bien accompagné par le Broyard et leur nouveau goalie coach Jeff Hill (plusieurs années dans le coaching de catégories U14 à U20 en Amérique du Nord).En défense, il y a très peu de changements. Le principal est le départ de Miro Zryd pour l'Emmental. Le nouveau trio de coachs Johan Lundskog Christer Olsson pourra compter sur un nouvel arrivant: Christian Pinana . Jeune défenseur formé au HC Ambrì-Piotta, il devrait faire la paire avec un collègue plus expérimenté, Beat Gerber par exemple. Par ailleurs, ce dernier n'a plus que 2 matchs pour dépasser le Zürichois Matthias Seger au nombre de matchs dans l'élite du hockey suisse. Le nombre de 1168 parties sera atteint dès la première semaine de championnat. Cet arrière-garde continuera d'être pilotée par le Suédois Calle Andersson , une saison supplémentaire.Dans la formation offensive, le letton Kaspars Daugaviņš aura un rôle prépondérant à jouer, de même que Cory Conacher (sous contrat depuis mi-2020). Les départs d'Inti Pestoni (pour Ambrì) et de Ted Brithén (pour Ängelholm en SHL) et Jesper Olofsson (pour Langnau) sont quasi complètement compensés. Jan Neuenschwander devrait également entrer dans une autre dimension. Les jeunes Joshua Fahrni (2002), Noah Fuss (2001) - tous deux en try-out - et Ronny Dähler (2001) suivent Jeremy Gerber (2000) dans le cursus de formation du SCB Future. Ce dernier n'est pas à l'abris d'une nouvelle saison en Swiss League. À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'internation et très talentueux allemand Dominik Kahun s'entraine avec les Ours. La question de son inclusion dans la formation reste grande ouverte à 5 jours du début du championnat de National League.