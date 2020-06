Hockey en France Hockey sur glace - Nombre de JFL pour 2020/2021 Evolution du nombre de JFL pour les clubs du championnat franais pour la saison venir. Source : La fdration La rdaction / sl Post par Hockey Hebdo le 05/06/2020 08:30 Tweeter



Comme chaque saison le hockey français doit composer avec des JFL. Un JFL est un J oueur F ormé L ocalement.



Pour rappel un JFL c'est : " un joueur qui indépendamment de sa nationalité ou de son âge, a été licencié auprès d’un ou plusieurs club(s) affilié(s) à la FFHG et/ou FFSG, pendant une période continue ou non de trois saisons complètes (date limite des transferts fixée par la FFHG jusqu’à la date de fin de saison fixée par la FFHG) jusqu’à l’âge de 20 ans ou jusqu’à la fin de la saison pendant laquelle le joueur a son vingtième anniversaire, sans distinction de club."



Pour la saison 2020/2021 il faut :



En Magnus : 20 joueurs maxi sur la feuille de match et 10 JFL dont 1 gardien (2019/2020 c'etait 10 JFL dont 1 gardien)



En D1 : 20 joueurs maxi sur la feuille de match et 11 JFL dont 1 gardien (2019/2020 c'etait 10 JFL dont 1 gardien)



En D2 : 20 joueurs maxi sur la feuille de match et 13 JFL dont 1 gardien (2019/2020 c'etait 11 JFL dont 1 gardien)











