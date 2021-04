Division 1 Hockey sur glace - Notre sondage finale Division 1 A la veille de la Finale du carr final de la division 1, nous vous proposons un nouveau sondage sur l'issue de la rencontre qui opposera les Spartiates de Marseille et l'Etoile noire De Strasbourg... Source : Mdia Sports Loisirs La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 24/04/2021 20:36 Tweeter

SONDAGE A l'issue des 1/2 finales, Strasbourg et Marseille vont se disputer demain le titre de la Division 1.... Quelle quipe, selon vous l'emportera ? L'Etoile noire de Strasbourg Les Spartiates de Marseille Sans opinion











