KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - Nouveau but pour Da Costa Le Français a trouvé la faille une fois encore en KHL mais cela n'a pas suffit Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/10/2021 à 19:10

Stéphane Da Costa a marqué cet après-midi son neuvième but de la saison, son vingt et unième point en 21 matchs. Comme souvent, un one-timer en suppériorité numérique après 5 minutes de jeu qui permet aux siens de mener 2-0. Mais la partie s'inverse et c'est finalement Kazan qui l'emporte 3-2.



Revoir ce but en vidéo :



